0.40 Karat Pırlanta Zümrüt Kolye
Ürün Kodu : DN69209
46.104 TL
PEŞİN FİYATINA 15.368 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
0.40 Karat Pırlanta Zümrüt Kolye T11141
14 Ayar, Beyaz Altın, 2.35 gr
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.13 Karat
Renk: F-G
Berraklık: SI
Kesim: Yuvarlak
Taş: Zümrüt
Ağırlık: 0.27 Karat
Kesim: Yuvarlak
Zincir Boyu: 42cm
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Yalın hatlar ve yeşilin en naif tonu. Stilinizde doğal ve dengeli bir ışıltı yakalamanızı sağlar.
0.40 Karat Pırlanta Zümrüt Kolye
PEŞİN FİYATINA 15.368 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
46.104 TL