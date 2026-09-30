0.65 Karat Pırlanta Zümrüt Y Kolye
Ürün Kodu : DN69116
81.605 TL
PEŞİN FİYATINA 27.202 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
0.65 Karat Pırlanta Zümrüt Y Kolye T11198
14 Ayar, Rose Altın, 4.2 gr
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0,17 Karat
Renk: F-G
Berraklık: SI
Kesim: Yuvarlak
Taş: Zümrüt
Ağırlık: 0,36 Karat
Kesim: Damla
Zincir Boyu: 42cm
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Akıcı Y formu ve zümrüdün duru yeşili. Dekolteye zarifçe uzanan son derece modern bir estetik.
0.65 Karat Pırlanta Zümrüt Y Kolye
PEŞİN FİYATINA 27.202 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
81.605 TL