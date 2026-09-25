0.98 Karat Pırlanta Zümrüt Kolye
Ürün Kodu : DN69010
83.008 TL
PEŞİN FİYATINA 27.669 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
0.98 Karat Pırlanta Zümrüt Kolye T11099
14 Ayar, Beyaz Altın
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.05 Karat
Renk: F-G
Berraklık: SI
Kesim: Yuvarlak
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.31 Karat
Renk: F-G
Berraklık: SI
Kesim: Yuvarlak
Taş: Zümrüt
Ağırlık: 0.62 Karat
Kesim: Damla
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Doğal taşın zengin tonu ve pırlanta ateşiyle boynunuzda duru bir zarafet sergiler. Zamansız ve rafine bir dokunuş.
0.98 Karat Pırlanta Zümrüt Kolye
PEŞİN FİYATINA 27.669 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
83.008 TL