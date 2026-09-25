0.33 Karat Damla Zümrüt Kolye
Ürün Kodu : DN69110
60.336 TL
PEŞİN FİYATINA 20.112 TL x 3 Taksit
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0.33 Karat Damla Zümrüt Kolye T11138
14 Ayar, Beyaz Altın, Rose Altın, 3.03 gr
Taş: Zümrüt
Ağırlık: 0.33 Karat
Kesim: Damla
Zincir Boyu: 42cm
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Suyun akışından ilham alan damla formu zümrüt yeşiliyle buluşuyor. Duru ve taze bir etki.
0.33 Karat Damla Zümrüt Kolye
PEŞİN FİYATINA 20.112 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
60.336 TL