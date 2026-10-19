15.94 Karat Pırlanta Gerdanlık
Ürün Kodu : DN43611
1.514.093 TL
PEŞİN FİYATINA 504.698 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
15.94 Karat Pırlanta Gerdanlık T11249
18 Ayar, Beyaz Altın, 46.51 gr
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 7,82 Karat
Renk: F-G
Berraklık: VS-SI
Kesim: Damla
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 5,01 Karat
Renk: F-G
Berraklık: VS-SI
Kesim: Markiz
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 3,11 Karat
Renk: F-G
Berraklık: VS-SI
Kesim: Yuvarlak
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Damla, markiz ve yuvarlak kesim pırlantaların muazzam bir harmoniyle bir araya geldiği bu tasarım, boyunda nefes kesici bir ışık şöleni yaratıyor. Farklı formların kazandırdığı ritmik hareket ve cömert ışıltı dizilimi, tasarımı sarsılmaz bir lüksün simgesine dönüştürüyor. Görkemli davetlerin ve en özel anların başrolü olmaya aday, krallara layık bir imza dokunuşu.
15.94 Karat Pırlanta Gerdanlık
PEŞİN FİYATINA 504.698 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
1.514.093 TL