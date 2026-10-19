15.94 Karat Pırlanta Gerdanlık T11249 18 Ayar, Beyaz Altın, 46.51 gr Taş: Pırlanta

Ağırlık: 7,82 Karat

Renk: F-G

Berraklık: VS-SI

Kesim: Damla Taş: Pırlanta

Ağırlık: 5,01 Karat

Renk: F-G

Berraklık: VS-SI

Kesim: Markiz Taş: Pırlanta

Ağırlık: 3,11 Karat

Renk: F-G

Berraklık: VS-SI

Kesim: Yuvarlak Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Damla, markiz ve yuvarlak kesim pırlantaların muazzam bir harmoniyle bir araya geldiği bu tasarım, boyunda nefes kesici bir ışık şöleni yaratıyor. Farklı formların kazandırdığı ritmik hareket ve cömert ışıltı dizilimi, tasarımı sarsılmaz bir lüksün simgesine dönüştürüyor. Görkemli davetlerin ve en özel anların başrolü olmaya aday, krallara layık bir imza dokunuşu.