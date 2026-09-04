4.14 Karat Pırlanta Su Yolu Gerdanlık
Ürün Kodu : DN68783
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348.605 TL
PEŞİN FİYATINA 116.202 TL x 3 Taksit
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4.14 Karat Pırlanta Su Yolu Gerdanlık T11045
14 Ayar, Beyaz Altın, 12.85 gr
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 4,14 Karat
Renk: F-G
Berraklık: SI
Kesim: Yuvarlak
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Mükemmel orandaki parıltılı dizilim, dekoltede asil ve dengeli bir ışıltı yolu yaratıyor. Ne çok narin ne de aşırı iddialı olan bu özel yapı, zamansız estetiğiyle her kombini anında yükseltiyor. Zarafetini prestijle buluşturmak isteyenlere özel bir dokunuş.
4.14 Karat Pırlanta Su Yolu Gerdanlık
PEŞİN FİYATINA 116.202 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
348.605 TL
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