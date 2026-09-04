4.14 Karat Pırlanta Su Yolu Gerdanlık T11045 14 Ayar, Beyaz Altın, 12.85 gr Taş: Pırlanta

Ağırlık: 4,14 Karat

Renk: F-G

Berraklık: SI

Kesim: Yuvarlak Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Mükemmel orandaki parıltılı dizilim, dekoltede asil ve dengeli bir ışıltı yolu yaratıyor. Ne çok narin ne de aşırı iddialı olan bu özel yapı, zamansız estetiğiyle her kombini anında yükseltiyor. Zarafetini prestijle buluşturmak isteyenlere özel bir dokunuş.