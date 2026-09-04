7.55 Karat Pırlanta Su Yolu Gerdanlık
Ürün Kodu : DN68562
729.737 TL
PEŞİN FİYATINA 243.246 TL x 3 Taksit
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7.55 Karat Pırlanta Su Yolu Gerdanlık T11044
14 Ayar, Beyaz Altın, 18.24 gr
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 7,55 Karat
Renk: F-G
Berraklık: SI
Kesim: Damla
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Görkemli ve dolgun ışıltı çemberi, boyunda nefes kesici bir ihtişam sergiliyor. Işığı her açıdan kusursuzca kırarak yansıtan cömert taş dizilimi, tasarıma sarsılmaz bir lüks kazandırıyor. Özel davetlerde tüm gözleri üzerinize çekecek görkemli bir dokunuş.
7.55 Karat Pırlanta Su Yolu Gerdanlık
PEŞİN FİYATINA 243.246 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
729.737 TL
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