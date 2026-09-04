1.50 Karat Pırlanta Su Yolu Gerdanlık
Ürün Kodu : DN67218
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196.072 TL
PEŞİN FİYATINA 65.357 TL x 3 Taksit
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1.50 Karat Pırlanta Su Yolu Gerdanlık T11043
14 Ayar, Beyaz Altın, 11.32 gr
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 1,5 Karat
Renk: F-G
Berraklık: SI
Kesim: Yuvarlak
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Kesintisiz dizilen parlak detayların zarif akışı, dekolte bölgesinde zamansız bir ışık çizgisi oluşturuyor. İnce ve narin yapısıyla çabasız bir lüks sunan bu tasarım, her özel anınıza şık bir parıltı katıyor. Klasik şıklığı sevenler için zarafet dolu bir dokunuş.
1.50 Karat Pırlanta Su Yolu Gerdanlık
PEŞİN FİYATINA 65.357 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
196.072 TL
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