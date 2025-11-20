Pazaryeri Ürünleri

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Ürün Kodu :  N163774
Altın Taşlı Minimal Kalp Kolye - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Taşlı Minimal Kalp Kolye
%0
13.668 TL
13.668 TL
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4.556 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N166604
Altın Taşlı Melek Kolye - Lizay Pırlanta - Joy
Aynı Gün Kargo
Altın Taşlı Melek Kolye
%0
14.688 TL
14.688 TL
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4.896 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N154403
Altın Üç İncili Kolye - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Üç İncili Kolye
%0
12.784 TL
12.784 TL
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4.261 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E1135470
Altın Çok Taşlı Halka Küpe - Lizay Pırlanta - Joy
Aynı Gün Kargo
Altın Çok Taşlı Halka Küpe
%0
23.528 TL
23.528 TL
Yeni Üyelere 5.000 TL İndirim
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7.843 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E1134593
Altın Taşlı Kuzey Yıldızı Küpe - Lizay Pırlanta - Joy
Aynı Gün Kargo
Altın Taşlı Kuzey Yıldızı Küpe
%0
34.000 TL
34.000 TL
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11.333 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N087150
Altın Sonsuzluk ve Kalp Kolye - Lizay Pırlanta - Timeless
Aynı Gün Kargo
Altın Sonsuzluk ve Kalp Kolye
%0
10.744 TL
10.744 TL
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3.581 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E1137320
Altın Desenli Halka Küpe - Lizay Pırlanta - Timeless
Aynı Gün Kargo
Altın Desenli Halka Küpe
%0
13.396 TL
13.396 TL
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4.465 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN37949
0.02 Karat Pırlanta R Harf Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.02 Karat Pırlanta R Harf Kolye
%0
17.134 TL
17.134 TL
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5.711 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN37948
0.02 Karat Pırlanta C Harf Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.02 Karat Pırlanta C Harf Kolye
%0
17.134 TL
17.134 TL
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5.711 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN37955
0.04 Karat Pırlanta H Harf Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.04 Karat Pırlanta H Harf Kolye
%0
17.134 TL
17.134 TL
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5.711 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN37951
0.04 Karat Pırlanta E Harf Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.04 Karat Pırlanta E Harf Kolye
%0
17.134 TL
17.134 TL
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5.711 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN38697
0.04 Karat Pırlanta A Harf Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.04 Karat Pırlanta A Harf Kolye
%0
17.134 TL
17.134 TL
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5.711 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN37957
0.02 Karat Pırlanta P Harf Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.02 Karat Pırlanta P Harf Kolye
%0
17.134 TL
17.134 TL
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5.711 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN37962
0.04 Karat Pırlanta T Harf Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.04 Karat Pırlanta T Harf Kolye
%0
17.134 TL
17.134 TL
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5.711 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN37956
0.02 Karat Pırlanta L Harf Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.02 Karat Pırlanta L Harf Kolye
%0
17.134 TL
17.134 TL
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5.711 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N080955
Altın Kare Baget Kolye - Lizay Pırlanta - Joy
Aynı Gün Kargo
Altın Kare Baget Kolye
%0
13.736 TL
13.736 TL
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4.579 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N079000
Altın Yelken Kolye - Lizay Pırlanta - Joy
Aynı Gün Kargo
Altın Yelken Kolye
%0
15.844 TL
15.844 TL
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5.281 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN38555
0.02 Karat Pırlanta G Harf Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.02 Karat Pırlanta G Harf Kolye
%0
17.134 TL
17.134 TL
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5.711 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N098490
Altın At Kolye - Lizay Pırlanta - Joy
Aynı Gün Kargo
Altın At Kolye
%0
19.720 TL
19.720 TL
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6.573 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN37952
0.04 Karat Pırlanta N Harf Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.04 Karat Pırlanta N Harf Kolye
%0
17.134 TL
17.134 TL
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5.711 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N098549
Altın Papyonlu Kedi Kolye - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Papyonlu Kedi Kolye
%0
21.692 TL
21.692 TL
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7.231 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N098487
Altın Yunus Kolye - Lizay Pırlanta - Joy
Aynı Gün Kargo
Altın Yunus Kolye
%0
22.236 TL
22.236 TL
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7.412 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E147472
Altın Sallantılı Kuzey Yıldızı Küpe - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Sallantılı Kuzey Yıldızı Küpe
%0
24.684 TL
24.684 TL
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8.228 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N101692
Altın Siyah Yıldız Kolye - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Siyah Yıldız Kolye
%0
24.412 TL
24.412 TL
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8.137 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E155345
Altın Top Üç Renk Sarma Halka Küpe - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Top Üç Renk Sarma Halka Küpe
%0
29.376 TL
29.376 TL
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9.792 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B365435
Altın Çiçek Çift Zincir Bileklik - Lizay Pırlanta - Joy
Yeni
Altın Çiçek Çift Zincir Bileklik
%0
12.784 TL
12.784 TL
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4.261 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B365432
Altın Deniz Yıldızı Çift Zincir Bileklik - Lizay Pırlanta - Joy
Yeni
Altın Deniz Yıldızı Çift Zincir Bileklik
%0
11.288 TL
11.288 TL
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3.763 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E1142780
Altın Taşlı Halka Küpe - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Taşlı Halka Küpe
%0
17.068 TL
17.068 TL
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5.689 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N171676
Altın Güneş Taşlı Trend Kolye - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Güneş Taşlı Trend Kolye
%0
24.412 TL
24.412 TL
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8.137 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B365431
Altın Kalp Çift Zincir Bileklik - Lizay Pırlanta - Joy
Yeni
Altın Kalp Çift Zincir Bileklik
%0
13.668 TL
13.668 TL
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4.556 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N178736
Altın Balık Kuyruk Kolye - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Balık Kuyruk Kolye
%0
9.044 TL
9.044 TL
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3.015 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N135094
Altın Fil Trend Kolye - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Fil Trend Kolye
%0
25.636 TL
25.636 TL
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8.545 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B365430
Altın Pati Taşlı Çift Zincir Bileklik - Lizay Pırlanta - Joy
Yeni
Altın Pati Taşlı Çift Zincir Bileklik
%0
11.832 TL
11.832 TL
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3.944 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B365428
Altın Çapa Çift Zincir Bileklik - Lizay Pırlanta - Joy
Yeni
Altın Çapa Çift Zincir Bileklik
%0
11.900 TL
11.900 TL
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3.967 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B365429
Altın Kelebek Çift Zincir Bileklik - Lizay Pırlanta - Joy
Yeni
Altın Kelebek Çift Zincir Bileklik
%0
13.532 TL
13.532 TL
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4.511 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N178865
Altın Taşlı Çiçek Kolye - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Taşlı Çiçek Kolye
%0
9.044 TL
9.044 TL
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3.015 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B365438
Altın Fatma Ana Eli Çift Zincir Bileklik - Lizay Pırlanta - Joy
Yeni
Altın Fatma Ana Eli Çift Zincir Bileklik
%0
13.192 TL
13.192 TL
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4.397 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B365425
Altın Papatya Çift Zincir Bileklik - Lizay Pırlanta - Joy
Yeni
Altın Papatya Çift Zincir Bileklik
%0
12.172 TL
12.172 TL
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4.057 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B365426
Altın Yıldız Taşlı Çift Zincir Bileklik - Lizay Pırlanta - Joy
Yeni
Altın Yıldız Taşlı Çift Zincir Bileklik
%0
12.172 TL
12.172 TL
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4.057 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N178731
Altın Güneş Kolye - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Güneş Kolye
%0
7.888 TL
7.888 TL
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2.629 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N174293
Altın Fatma Ana Eli Kolye - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Fatma Ana Eli Kolye
%0
14.688 TL
14.688 TL
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4.896 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B365436
Altın Trend Çift Zincir Bileklik - Lizay Pırlanta - Joy
Yeni
Altın Trend Çift Zincir Bileklik
%0
12.512 TL
12.512 TL
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4.171 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B365424
Altın Kalp Çift Zincir Bileklik - Lizay Pırlanta - Joy
Yeni
Altın Kalp Çift Zincir Bileklik
%0
12.172 TL
12.172 TL
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4.057 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B365437
Altın Kalp Çift Zincir Bileklik - Lizay Pırlanta - Joy
Yeni
Altın Kalp Çift Zincir Bileklik
%0
12.512 TL
12.512 TL
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4.171 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B365433
Altın Yonca Çift Zincir Bileklik - Lizay Pırlanta - Joy
Yeni
Altın Yonca Çift Zincir Bileklik
%0
11.696 TL
11.696 TL
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3.899 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B365434
Altın Güneş Çift Zincir Bileklik - Lizay Pırlanta - Joy
Yeni
Altın Güneş Çift Zincir Bileklik
%0
11.696 TL
11.696 TL
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3.899 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B365427
Altın Tektaş Çift Zincir Bileklik - Lizay Pırlanta - Joy
Yeni
Altın Tektaş Çift Zincir Bileklik
%0
11.356 TL
11.356 TL
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3.785 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N178728
Altın Taşlı Yusufçuk Kolye - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Taşlı Yusufçuk Kolye
%0
8.636 TL
8.636 TL
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2.879 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN65100
0.06 Karat Pırlanta U Harf Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.06 Karat Pırlanta U Harf Kolye
%0
23.390 TL
23.390 TL
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7.797 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN65096
0.08 Karat Pırlanta F Harf Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.08 Karat Pırlanta F Harf Kolye
%0
23.390 TL
23.390 TL
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7.797 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN65099
0.06 Karat Pırlanta H Harf Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.06 Karat Pırlanta H Harf Kolye
%0
23.390 TL
23.390 TL
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7.797 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN65101
0.06 Karat Pırlanta P Harf Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.06 Karat Pırlanta P Harf Kolye
%0
23.390 TL
23.390 TL
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7.797 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN48283
0.05 Karat Pırlanta Y Harf Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.05 Karat Pırlanta Y Harf Kolye
%0
23.390 TL
23.390 TL
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7.797 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN65102
0.08 Karat Pırlanta R Harf Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.08 Karat Pırlanta R Harf Kolye
%0
23.390 TL
23.390 TL
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7.797 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN65092
0.04 Karat Pırlanta V Harf Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.04 Karat Pırlanta V Harf Kolye
%0
23.390 TL
23.390 TL
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7.797 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN48285
0.05 Karat Pırlanta L Harf Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.05 Karat Pırlanta L Harf Kolye
%0
23.390 TL
23.390 TL
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7.797 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN38555-R
0.02 Karat Pırlanta G Harf Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.02 Karat Pırlanta G Harf Kolye
%0
28.644 TL
28.644 TL
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9.548 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN65105
0.05 Karat Pırlanta O Harf Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.05 Karat Pırlanta O Harf Kolye
%0
23.390 TL
23.390 TL
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7.797 TL x 3 Taksit
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