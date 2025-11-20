Pazaryeri Ürünleri

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Ürün Kodu : N163774
Altın Taşlı Minimal Kalp Kolye
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13.668 TL
13.668 TL
Ürün Kodu : N166604
Altın Taşlı Melek Kolye
%0
14.688 TL
14.688 TL
Ürün Kodu : N154403
Altın Üç İncili Kolye
%0
12.784 TL
12.784 TL
Ürün Kodu : E1135470
Altın Çok Taşlı Halka Küpe
%0
23.528 TL
23.528 TL
Yeni Üyelere 5.000 TL İndirim
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7.843 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu : E1134593
Altın Taşlı Kuzey Yıldızı Küpe
%0
34.000 TL
34.000 TL
Ürün Kodu : N087150
Altın Sonsuzluk ve Kalp Kolye
%0
10.744 TL
10.744 TL
Ürün Kodu : E1137320
Altın Desenli Halka Küpe
%0
13.396 TL
13.396 TL
Ürün Kodu : DN37949
0.02 Karat Pırlanta R Harf Kolye
%0
17.134 TL
17.134 TL
Ürün Kodu : DN37948
0.02 Karat Pırlanta C Harf Kolye
%0
17.134 TL
17.134 TL
Ürün Kodu : DN37955
0.04 Karat Pırlanta H Harf Kolye
%0
17.134 TL
17.134 TL
Ürün Kodu : DN37951
0.04 Karat Pırlanta E Harf Kolye
%0
17.134 TL
17.134 TL
Ürün Kodu : DN38697
0.04 Karat Pırlanta A Harf Kolye
%0
17.134 TL
17.134 TL
Ürün Kodu : DN37957
0.02 Karat Pırlanta P Harf Kolye
%0
17.134 TL
17.134 TL
Ürün Kodu : DN37962
0.04 Karat Pırlanta T Harf Kolye
%0
17.134 TL
17.134 TL
Ürün Kodu : DN37956
0.02 Karat Pırlanta L Harf Kolye
%0
17.134 TL
17.134 TL
Ürün Kodu : N080955
Altın Kare Baget Kolye
%0
13.736 TL
13.736 TL
Ürün Kodu : N079000
Altın Yelken Kolye
%0
15.844 TL
15.844 TL
Ürün Kodu : DN38555
0.02 Karat Pırlanta G Harf Kolye
%0
17.134 TL
17.134 TL
Ürün Kodu : N098490
Altın At Kolye
%0
19.720 TL
19.720 TL
Ürün Kodu : DN37952
0.04 Karat Pırlanta N Harf Kolye
%0
17.134 TL
17.134 TL
Ürün Kodu : N098549
Altın Papyonlu Kedi Kolye
%0
21.692 TL
21.692 TL
Ürün Kodu : N098487
Altın Yunus Kolye
%0
22.236 TL
22.236 TL
Ürün Kodu : E147472
Altın Sallantılı Kuzey Yıldızı Küpe
%0
24.684 TL
24.684 TL
Ürün Kodu : N101692
Altın Siyah Yıldız Kolye
%0
24.412 TL
24.412 TL
Ürün Kodu : E155345
Altın Top Üç Renk Sarma Halka Küpe
%0
29.376 TL
29.376 TL
Ürün Kodu : B365435
Altın Çiçek Çift Zincir Bileklik
%0
12.784 TL
12.784 TL
Ürün Kodu : B365432
Altın Deniz Yıldızı Çift Zincir Bileklik
%0
11.288 TL
11.288 TL
Ürün Kodu : E1142780
Altın Taşlı Halka Küpe
%0
17.068 TL
17.068 TL
Ürün Kodu : N171676
Altın Güneş Taşlı Trend Kolye
%0
24.412 TL
24.412 TL
Ürün Kodu : B365431
Altın Kalp Çift Zincir Bileklik
%0
13.668 TL
13.668 TL
Ürün Kodu : N178736
Altın Balık Kuyruk Kolye
%0
9.044 TL
9.044 TL
Ürün Kodu : N135094
Altın Fil Trend Kolye
%0
25.636 TL
25.636 TL
Ürün Kodu : B365430
Altın Pati Taşlı Çift Zincir Bileklik
%0
11.832 TL
11.832 TL
Ürün Kodu : B365428
Altın Çapa Çift Zincir Bileklik
%0
11.900 TL
11.900 TL
Ürün Kodu : B365429
Altın Kelebek Çift Zincir Bileklik
%0
13.532 TL
13.532 TL
Ürün Kodu : N178865
Altın Taşlı Çiçek Kolye
%0
9.044 TL
9.044 TL
Ürün Kodu : B365438
Altın Fatma Ana Eli Çift Zincir Bileklik
%0
13.192 TL
13.192 TL
Ürün Kodu : B365425
Altın Papatya Çift Zincir Bileklik
%0
12.172 TL
12.172 TL
Ürün Kodu : B365426
Altın Yıldız Taşlı Çift Zincir Bileklik
%0
12.172 TL
12.172 TL
Ürün Kodu : N178731
Altın Güneş Kolye
%0
7.888 TL
7.888 TL
Ürün Kodu : N174293
Altın Fatma Ana Eli Kolye
%0
14.688 TL
14.688 TL
Ürün Kodu : B365436
Altın Trend Çift Zincir Bileklik
%0
12.512 TL
12.512 TL
Ürün Kodu : B365424
Altın Kalp Çift Zincir Bileklik
%0
12.172 TL
12.172 TL
Ürün Kodu : B365437
Altın Kalp Çift Zincir Bileklik
%0
12.512 TL
12.512 TL
Ürün Kodu : B365433
Altın Yonca Çift Zincir Bileklik
%0
11.696 TL
11.696 TL
Ürün Kodu : B365434
Altın Güneş Çift Zincir Bileklik
%0
11.696 TL
11.696 TL
Ürün Kodu : B365427
Altın Tektaş Çift Zincir Bileklik
%0
11.356 TL
11.356 TL
Ürün Kodu : N178728
Altın Taşlı Yusufçuk Kolye
%0
8.636 TL
8.636 TL
Ürün Kodu : DN65100
0.06 Karat Pırlanta U Harf Kolye
%0
23.390 TL
23.390 TL
Ürün Kodu : DN65096
0.08 Karat Pırlanta F Harf Kolye
%0
23.390 TL
23.390 TL
Ürün Kodu : DN65099
0.06 Karat Pırlanta H Harf Kolye
%0
23.390 TL
23.390 TL
Ürün Kodu : DN65101
0.06 Karat Pırlanta P Harf Kolye
%0
23.390 TL
23.390 TL
Ürün Kodu : DN48283
0.05 Karat Pırlanta Y Harf Kolye
%0
23.390 TL
23.390 TL
Ürün Kodu : DN65102
0.08 Karat Pırlanta R Harf Kolye
%0
23.390 TL
23.390 TL
Ürün Kodu : DN65092
0.04 Karat Pırlanta V Harf Kolye
%0
23.390 TL
23.390 TL
Ürün Kodu : DN48285
0.05 Karat Pırlanta L Harf Kolye
%0
23.390 TL
23.390 TL
Ürün Kodu : DN38555-R
0.02 Karat Pırlanta G Harf Kolye
%0
28.644 TL
28.644 TL
Ürün Kodu : DN65105
0.05 Karat Pırlanta O Harf Kolye
%0
23.390 TL
23.390 TL