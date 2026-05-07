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ARTAN FİYAT
AZALAN FİYAT
Ürün Kodu :  N175470
Altın Yeşil Taşlı Prizma Gerdanlık - Lizay Pırlanta - Femme
Altın Yeşil Taşlı Prizma Gerdanlık
%0
335.716 TL
335.716 TL
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111.905 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B354151
Altın Trend Bileklik - Lizay Pırlanta - Femme
Altın Trend Bileklik
%0
97.988 TL
97.988 TL
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32.663 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N168008
Altın Sedefli Kalp Kolye - Lizay Pırlanta - Femme
Altın Sedefli Kalp Kolye
%0
113.900 TL
113.900 TL
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37.967 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N167981
Altın Mineli Göz Madalyon Kolye - Lizay Pırlanta - Femme
Altın Mineli Göz Madalyon Kolye
%0
131.240 TL
131.240 TL
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43.747 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E1137751
Altın Taşlı Geometrik Küpe - Lizay Pırlanta - Femme
Altın Taşlı Geometrik Küpe
%0
67.456 TL
67.456 TL
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22.485 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E118507
Altın Taşlı Halka Küpe - Lizay Pırlanta - Femme
Altın Taşlı Halka Küpe
%0
84.320 TL
84.320 TL
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28.107 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  R160544
Altın Şekilli Taşlı Yüzük - Lizay Pırlanta - Femme
Altın Şekilli Taşlı Yüzük
%0
53.516 TL
53.516 TL
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17.839 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  R160112
Altın Taşlı Kıvrım Yüzük - Lizay Pırlanta - Femme
Altın Taşlı Kıvrım Yüzük
%0
51.204 TL
51.204 TL
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17.068 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  R160091
Altın Çok Taşlı Yüzük - Lizay Pırlanta - Femme
Altın Çok Taşlı Yüzük
%0
41.072 TL
41.072 TL
Sepette 5.000 TL İndirim 36.072 TL
Yeni Üyelere 5.000 TL İndirim
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12.024TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N166668
Altın Altıgen Kolye - Lizay Pırlanta - Femme
Altın Altıgen Kolye
%0
97.376 TL
97.376 TL
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32.459 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N166476
Altın Üçgen Taşlı Gerdanlık - Lizay Pırlanta - Femme
Altın Üçgen Taşlı Gerdanlık
%0
179.248 TL
179.248 TL
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59.749 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N182183
Altın Zincirli Baget Kolye - Lizay Pırlanta - Femme
Altın Zincirli Baget Kolye
%0
103.292 TL
103.292 TL
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34.431 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  L092657
Altın Taşlı Kelepçe - Lizay Pırlanta - Femme
Altın Taşlı Kelepçe
%0
123.964 TL
123.964 TL
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41.321 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B348565
Altın Damla Taşlı Bileklik - Lizay Pırlanta - Femme
Altın Damla Taşlı Bileklik
%0
81.124 TL
81.124 TL
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27.041 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B348308
Altın Üçgen Taşlı Bileklik - Lizay Pırlanta - Femme
Altın Üçgen Taşlı Bileklik
%0
73.168 TL
73.168 TL
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24.389 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B348273
Altın Taşlı Çivi Bileklik - Lizay Pırlanta - Femme
Altın Taşlı Çivi Bileklik
%0
131.240 TL
131.240 TL
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43.747 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B348269
Altın Taşlı Zikzak Bileklik - Lizay Pırlanta - Femme
Altın Taşlı Zikzak Bileklik
%0
119.136 TL
119.136 TL
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39.712 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B348222
Altın Zincirli Baget Bileklik - Lizay Pırlanta - Femme
Altın Zincirli Baget Bileklik
%0
45.832 TL
45.832 TL
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15.277 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B348217
Altın Asimetrik Yıldız Bileklik - Lizay Pırlanta - Femme
Altın Asimetrik Yıldız Bileklik
%0
56.236 TL
56.236 TL
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18.745 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B341906
Altın Taşlı Üçgen Bileklik - Lizay Pırlanta - Femme
Altın Taşlı Üçgen Bileklik
%0
70.788 TL
70.788 TL
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23.596 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N148013
Altın Mavi Mineli Kuzey Yıldızı Kolye - Lizay Pırlanta - Femme
Altın Mavi Mineli Kuzey Yıldızı Kolye
%0
204.476 TL
204.476 TL
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68.159 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E1116543
Altın Sallantılı Kalp Küpe - Lizay Pırlanta - Femme
Altın Sallantılı Kalp Küpe
%0
52.496 TL
52.496 TL
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17.499 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E1113083
Altın Taşlı Küpe - Lizay Pırlanta - Femme
Altın Taşlı Küpe
%0
39.644 TL
39.644 TL
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13.215 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E160533
Altın Bombeli Halka Küpe - Lizay Pırlanta - Femme
Altın Bombeli Halka Küpe
%0
63.920 TL
63.920 TL
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21.307 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B273942
Altın Sallantılı Zincir Bileklik - Lizay Pırlanta - Femme
Altın Sallantılı Zincir Bileklik
%0
46.104 TL
46.104 TL
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15.368 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B344510
Altın Sonsuzluk Zincir Erkek Bileklik - Lizay Pırlanta - Femme
Altın Sonsuzluk Zincir Erkek Bileklik
%0
78.268 TL
78.268 TL
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26.089 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B344508
Altın Twist Zincir Erkek Bileklik - Lizay Pırlanta - Femme
Altın Twist Zincir Erkek Bileklik
%0
65.756 TL
65.756 TL
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21.919 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B344507
Altın Arpa Zincir Erkek Bileklik - Lizay Pırlanta - Femme
Altın Arpa Zincir Erkek Bileklik
%0
69.564 TL
69.564 TL
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23.188 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B344506
Altın Zincir Desenli Erkek Bileklik - Lizay Pırlanta - Femme
Altın Zincir Desenli Erkek Bileklik
%0
85.272 TL
85.272 TL
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28.424 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B344505
Altın Balık Sırtı Erkek Bileklik - Lizay Pırlanta - Femme
Altın Balık Sırtı Erkek Bileklik
%0
89.692 TL
89.692 TL
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29.897 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  R054041
Altın Mavi Taşlı Yüzük - Lizay Pırlanta - Femme
Altın Mavi Taşlı Yüzük
%0
38.760 TL
38.760 TL
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12.920 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  P135982
Altın Geometrik Charm - Lizay Pırlanta - Femme
Altın Geometrik Charm
%0
34.204 TL
34.204 TL
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11.401 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  P135969
Altın Siyah Yıldız Charm - Lizay Pırlanta - Femme
Altın Siyah Yıldız Charm
%0
25.228 TL
25.228 TL
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8.409 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  P135960
Altın Mistik Ankh Charm - Lizay Pırlanta - Femme
Altın Mistik Ankh Charm
%0
56.848 TL
56.848 TL
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18.949 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  P135847
Altın Pusula Charm - Lizay Pırlanta - Femme
Altın Pusula Charm
%0
41.072 TL
41.072 TL
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13.691 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  R151025
Altın Mineli Taşlı Yüzük - Lizay Pırlanta - Femme
Altın Mineli Taşlı Yüzük
%0
39.916 TL
39.916 TL
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13.305 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  R151000
Altın Mineli Sarmal Yüzük - Lizay Pırlanta - Femme
Altın Mineli Sarmal Yüzük
%0
34.000 TL
34.000 TL
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11.333 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  R150980
Altın Minimal Taşlı Yüzük - Lizay Pırlanta - Femme
Altın Minimal Taşlı Yüzük
%0
20.468 TL
20.468 TL
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6.823 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  P134954
Altın Mistik Göz Charm - Lizay Pırlanta - Femme
Altın Mistik Göz Charm
%0
46.444 TL
46.444 TL
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15.481 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N153283
Altın Mozaik Gerdanlık - Lizay Pırlanta - Femme
Altın Mozaik Gerdanlık
%0
166.736 TL
166.736 TL
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55.579 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N151292
Altın Yonca Zincir - Lizay Pırlanta - Femme
Altın Yonca Zincir
%0
88.808 TL
88.808 TL
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29.603 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N151225
Altın Dönmeli Zincir - Lizay Pırlanta - Femme
Altın Dönmeli Zincir
%0
121.312 TL
121.312 TL
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40.437 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N147703
Altın İkili Fil Kolye - Lizay Pırlanta - Femme
Altın İkili Fil Kolye
%0
116.008 TL
116.008 TL
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38.669 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N147643
Altın Taşlı Kaplumbağa Kolye - Lizay Pırlanta - Femme
Altın Taşlı Kaplumbağa Kolye
%0
82.960 TL
82.960 TL
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27.653 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  L030681
Altın Taşlı Modern Kelepçe - Lizay Pırlanta - Femme
Altın Taşlı Modern Kelepçe
%0
112.268 TL
112.268 TL
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37.423 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  L030664
Altın Sedefli Taşlı Bileklik - Lizay Pırlanta - Femme
Altın Sedefli Taşlı Bileklik
%0
90.916 TL
90.916 TL
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30.305 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  L030520
Altın Efektli Taşlı Düğme Kelepçe - Lizay Pırlanta - Femme
Altın Efektli Taşlı Düğme Kelepçe
%0
92.140 TL
92.140 TL
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30.713 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  L030512
Altın Siyah Mineli Kelepçe - Lizay Pırlanta - Femme
Altın Siyah Mineli Kelepçe
%0
96.152 TL
96.152 TL
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32.051 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  L019735
Altın Kilit Kelepçe - Lizay Pırlanta - Femme
Altın Kilit Kelepçe
%0
84.252 TL
84.252 TL
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28.084 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E1113081
Altın Taşlı Üçgen Küpe - Lizay Pırlanta - Femme
Altın Taşlı Üçgen Küpe
%0
44.336 TL
44.336 TL
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14.779 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  R150568
Altın Taşlı Desenli Yüzük - Lizay Pırlanta - Femme
Altın Taşlı Desenli Yüzük
%0
54.604 TL
54.604 TL
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18.201 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N150772
Altın Taşlı Desenli Gerdanlık - Lizay Pırlanta - Femme
Altın Taşlı Desenli Gerdanlık
%0
492.252 TL
492.252 TL
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164.084 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E1118510
Altın Taşlı Desenli Halka Küpe - Lizay Pırlanta - Femme
Altın Taşlı Desenli Halka Küpe
%0
84.320 TL
84.320 TL
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28.107 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  L030159
Altın Trend Kelepçe - Lizay Pırlanta - Femme
Altın Trend Kelepçe
%0
105.604 TL
105.604 TL
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35.201 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  R149331
Altın Mavi Mineli Tasarım Yüzük - Lizay Pırlanta - Femme
Altın Mavi Mineli Tasarım Yüzük
%0
21.080 TL
21.080 TL
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7.027 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E1116518
Altın Mavi Mineli Tasarım Küpe - Lizay Pırlanta - Femme
Altın Mavi Mineli Tasarım Küpe
%0
24.684 TL
24.684 TL
Sepette 5.000 TL İndirim 19.684 TL
Yeni Üyelere 5.000 TL İndirim
Sepete Ekle
6.561TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N148862
Altın Mavi Mineli Tasarım Kolye - Lizay Pırlanta - Femme
Altın Mavi Mineli Tasarım Kolye
%0
43.724 TL
43.724 TL
Sepette 5.000 TL İndirim 38.724 TL
Yeni Üyelere 5.000 TL İndirim
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12.908TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N084201
Altın Taşlı Siyah Mineli Kolye - Lizay Pırlanta - Femme
Altın Taşlı Siyah Mineli Kolye
%0
110.636 TL
110.636 TL
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36.879 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B260365
Altın Taşlı Siyah Mineli Bileklik - Lizay Pırlanta - Femme
Altın Taşlı Siyah Mineli Bileklik
%0
62.084 TL
62.084 TL
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20.695 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  R098522
Altın Yeşil Baget Yüzük - Lizay Pırlanta - Femme
Altın Yeşil Baget Yüzük
%0
15.844 TL
15.844 TL
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5.281 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E165239
Altın Baykuş Küpe - Lizay Pırlanta - Femme
Aynı Gün Kargo
Altın Baykuş Küpe
%0
15.368 TL
15.368 TL
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5.123 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B256346
Altın Yılan Zincir Bileklik - Lizay Pırlanta - Femme
Altın Yılan Zincir Bileklik
%0
34.204 TL
34.204 TL
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11.401 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  R095298
Altın Taşlı Tasarım Yüzük - Lizay Pırlanta - Femme
Altın Taşlı Tasarım Yüzük
%0
25.704 TL
25.704 TL
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8.568 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N086248
Altın Ataç Zincir Yıldız Kolye - Lizay Pırlanta - Femme
Altın Ataç Zincir Yıldız Kolye
%0
34.680 TL
34.680 TL
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11.560 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  P133385
Altın Taşlı Kuzey Yıldızı Charm - Lizay Pırlanta - Femme
Altın Taşlı Kuzey Yıldızı Charm
%0
39.916 TL
39.916 TL
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13.305 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  P133323
Altın Arı Charm - Lizay Pırlanta - Femme
Altın Arı Charm
%0
40.868 TL
40.868 TL
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13.623 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B263162
Altın Balık Sırtı Kalp Charm Bileklik - Lizay Pırlanta - Femme
Altın Balık Sırtı Kalp Charm Bileklik
%0
41.344 TL
41.344 TL
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13.781 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  R092153
Altın Burgu Yüzük - Lizay Pırlanta - Femme
Altın Burgu Yüzük
%0
41.208 TL
41.208 TL
Sepette 5.000 TL İndirim 36.208 TL
Yeni Üyelere 5.000 TL İndirim
Sepete Ekle
12.069TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  P131060
Altın Siyah Plaka Erkek Kolye Ucu - Lizay Pırlanta - Femme
Altın Siyah Plaka Erkek Kolye Ucu
%0
47.396 TL
47.396 TL
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15.799 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B260373
Altın Baget Zincir Bileklik - Lizay Pırlanta - Femme
Altın Baget Zincir Bileklik
%0
53.788 TL
53.788 TL
Sepete Ekle
17.929 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N134899
Altın Anahtar Trend Kolye - Lizay Pırlanta - Femme
Altın Anahtar Trend Kolye
%0
73.372 TL
73.372 TL
Sepete Ekle
24.457 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N138220
Altın Mineli Güneş Göz Kolye - Lizay Pırlanta - Femme
Altın Mineli Güneş Göz Kolye
%0
79.628 TL
79.628 TL
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26.543 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B315463
Altın Taşlı Altıgen Bileklik - Lizay Pırlanta - Femme
Altın Taşlı Altıgen Bileklik
%0
90.440 TL
90.440 TL
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30.147 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N135389
Altın Kalp Trend Kolye - Lizay Pırlanta - Femme
Altın Kalp Trend Kolye
%0
91.936 TL
91.936 TL
Sepete Ekle
30.645 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  L025672
Altın Kırmızı Mineli Kelepçe - Lizay Pırlanta - Femme
Altın Kırmızı Mineli Kelepçe
%0
98.328 TL
98.328 TL
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32.776 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N097537
Altın Ataç Yıldız Kolye - Lizay Pırlanta - Femme
Altın Ataç Yıldız Kolye
%0
102.544 TL
102.544 TL
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34.181 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B251476
Altın Taşlı İsimli Bileklik - Lizay Pırlanta - Femme
Altın Taşlı İsimli Bileklik
%0
109.480 TL
109.480 TL
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36.493 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B299781
Altın Gurmet Taşlı Kilit Bileklik - Lizay Pırlanta - Femme
Altın Gurmet Taşlı Kilit Bileklik
%0
106.488 TL
106.488 TL
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35.496 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N144483
Altın Mavi Deniz Yıldızı Kolye - Lizay Pırlanta - Femme
Altın Mavi Deniz Yıldızı Kolye
%0
129.540 TL
129.540 TL
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43.180 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N144482
Altın Turkuaz Deniz Yıldızı Kolye - Lizay Pırlanta - Femme
Altın Turkuaz Deniz Yıldızı Kolye
%0
131.036 TL
131.036 TL
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43.679 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N145102
Altın Yeşil Deniz Yıldızı Kolye - Lizay Pırlanta - Femme
Altın Yeşil Deniz Yıldızı Kolye
%0
134.164 TL
134.164 TL
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44.721 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B312600-1
Altın Taşlı Kalp Trend Bileklik - Lizay Pırlanta - Femme
Altın Taşlı Kalp Trend Bileklik
%0
137.020 TL
137.020 TL
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45.673 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  L027671
Altın Erkek Kelepçe - Lizay Pırlanta - Femme
Altın Erkek Kelepçe
%0
126.752 TL
126.752 TL
Sepete Ekle
42.251 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N144744
Altın Kuzey Yıldızı Mineli Kolye - Lizay Pırlanta - Femme
Altın Kuzey Yıldızı Mineli Kolye
%0
150.008 TL
150.008 TL
Sepete Ekle
50.003 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B299245
Altın Gurmet Kilitli Bileklik - Lizay Pırlanta - Femme
Altın Gurmet Kilitli Bileklik
%0
160.004 TL
160.004 TL
Sepete Ekle
53.335 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N141134
Altın Taşlı Petek Kolye - Lizay Pırlanta - Femme
Altın Taşlı Petek Kolye
%0
197.812 TL
197.812 TL
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65.937 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  R168617
Altın Taşlı Kemer Yüzük - Lizay Pırlanta - Femme
Yeni
Altın Taşlı Kemer Yüzük
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40.052 TL
40.052 TL
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13.351 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  R168614
Altın Pembe Dokunuş Yüzük - Lizay Pırlanta - Femme
Yeni
Altın Pembe Dokunuş Yüzük
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35.700 TL
35.700 TL
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11.900 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  R168611
Altın Mavi Dokunuş Yüzük - Lizay Pırlanta - Femme
Yeni
Altın Mavi Dokunuş Yüzük
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34.272 TL
34.272 TL
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11.424 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  R168607
Altın Renkli Mineli Yüzük - Lizay Pırlanta - Femme
Yeni
Altın Renkli Mineli Yüzük
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28.356 TL
28.356 TL
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9.452 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  R168606
Altın Mavi Mineli Yüzük - Lizay Pırlanta - Femme
Yeni
Altın Mavi Mineli Yüzük
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28.220 TL
28.220 TL
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9.407 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  R168605
Altın Renkli Mineli Yüzük - Lizay Pırlanta - Femme
Yeni
Altın Renkli Mineli Yüzük
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28.220 TL
28.220 TL
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9.407 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  R168559
Altın Işıltı Nehri Yüzük - Lizay Pırlanta - Femme
Yeni
Altın Işıltı Nehri Yüzük
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47.872 TL
47.872 TL
Sepette 5.000 TL İndirim 42.872 TL
Yeni Üyelere 5.000 TL İndirim
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14.291TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  R168546
Altın Gurmet Yüzük - Lizay Pırlanta - Femme
Yeni
Altın Gurmet Yüzük
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45.696 TL
45.696 TL
Sepette 5.000 TL İndirim 40.696 TL
Yeni Üyelere 5.000 TL İndirim
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13.565TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  R165022
Altın Işık Akoru Yüzük - Lizay Pırlanta - Femme
Yeni
Altın Işık Akoru Yüzük
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37.876 TL
37.876 TL
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12.625 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  R162251
Altın Dalga Yüzük - Lizay Pırlanta - Femme
Yeni
Altın Dalga Yüzük
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22.984 TL
22.984 TL
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7.661 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  R123256
Altın Mavi Mineli Yüzük - Lizay Pırlanta - Femme
Yeni
Altın Mavi Mineli Yüzük
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35.972 TL
35.972 TL
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11.991 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  R115621
Altın Hasır Yüzük - Lizay Pırlanta - Femme
Yeni
Altın Hasır Yüzük
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53.040 TL
53.040 TL
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17.680 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N182182
Altın Çubuk Kolye - Lizay Pırlanta - Femme
Yeni
Altın Çubuk Kolye
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110.840 TL
110.840 TL
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36.947 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N182181
Altın Gömme Taşlı Kolye - Lizay Pırlanta - Femme
Yeni
Altın Gömme Taşlı Kolye
%0
100.028 TL
100.028 TL
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33.343 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N182180
Altın Doç Taşlı Gerdanlık - Lizay Pırlanta - Femme
Yeni
Altın Doç Taşlı Gerdanlık
%0
214.608 TL
214.608 TL
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71.536 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N181715
Altın Kare Aşk Gerdanlık - Lizay Pırlanta - Femme
Yeni
Altın Kare Aşk Gerdanlık
%0
353.872 TL
353.872 TL
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117.957 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N170262
Altın Kalp Gerdanlık - Lizay Pırlanta - Femme
Yeni
Altın Kalp Gerdanlık
%0
346.460 TL
346.460 TL
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115.487 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N154818
Altın Taşlı Başak Gerdanlık - Lizay Pırlanta - Femme
Yeni
Altın Taşlı Başak Gerdanlık
%0
272.000 TL
272.000 TL
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90.667 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N110861
Altın Hasır Gerdanlık - Lizay Pırlanta - Femme
Yeni
Altın Hasır Gerdanlık
%0
292.604 TL
292.604 TL
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97.535 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  L094988
Altın Mineli Kelepçe - Lizay Pırlanta - Femme
Yeni
Altın Mineli Kelepçe
%0
112.268 TL
112.268 TL
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37.423 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  L092598
Altın Hasır Kelepçe - Lizay Pırlanta - Femme
Yeni
Altın Hasır Kelepçe
%0
332.520 TL
332.520 TL
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110.840 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E1112968
Altın Oval Taşlı Trend Küpe - Lizay Pırlanta - Femme
Yeni
Altın Oval Taşlı Trend Küpe
%0
56.576 TL
56.576 TL
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18.859 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B365632
Altın Çubuk Bileklik - Lizay Pırlanta - Femme
Yeni
Altın Çubuk Bileklik
%0
49.232 TL
49.232 TL
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16.411 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B365630
Altın Oval Ritim Bileklik - Lizay Pırlanta - Femme
Yeni
Altın Oval Ritim Bileklik
%0
48.212 TL
48.212 TL
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16.071 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B365625
Altın Doç Taşlı Bileklik - Lizay Pırlanta - Femme
Yeni
Altın Doç Taşlı Bileklik
%0
109.276 TL
109.276 TL
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36.425 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B365615
Altın Beyaz Mineli Silindir Bileklik - Lizay Pırlanta - Femme
Yeni
Altın Beyaz Mineli Silindir Bileklik
%0
53.788 TL
53.788 TL
Sepette 5.000 TL İndirim 48.788 TL
Yeni Üyelere 5.000 TL İndirim
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16.263TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B365614
Altın Turkuaz Mineli Silindir Bileklik - Lizay Pırlanta - Femme
Yeni
Altın Turkuaz Mineli Silindir Bileklik
%0
55.012 TL
55.012 TL
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18.337 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B365330
Altın Kare Zincir Bileklik - Lizay Pırlanta - Femme
Yeni
Altın Kare Zincir Bileklik
%0
166.056 TL
166.056 TL
Sepette 5.000 TL İndirim 161.056 TL
Yeni Üyelere 5.000 TL İndirim
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53.685TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B305330
Altın Taşlı Gurmet Bileklik - Lizay Pırlanta - Femme
Yeni
Altın Taşlı Gurmet Bileklik
%0
155.992 TL
155.992 TL
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51.997 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B363514
Altın Gurmet Bileklik - Lizay Pırlanta - Femme
Altın Gurmet Bileklik
%0
91.528 TL
91.528 TL
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30.509 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N180462
Altın Gurmet Gerdanlık - Lizay Pırlanta - Femme
Altın Gurmet Gerdanlık
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218.824 TL
218.824 TL
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72.941 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  R167782
Altın Taşlı Trend Yüzük - Lizay Pırlanta - Femme
Altın Taşlı Trend Yüzük
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21.352 TL
21.352 TL
Sepette 5.000 TL İndirim 16.352 TL
Yeni Üyelere 5.000 TL İndirim
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5.451TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  R165367
Altın Yıldız Trend Yüzük - Lizay Pırlanta - Femme
Altın Yıldız Trend Yüzük
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24.956 TL
24.956 TL
Sepette 5.000 TL İndirim 19.956 TL
Yeni Üyelere 5.000 TL İndirim
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6.652TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  P135014
Altın Fil Kolye Ucu - Lizay Pırlanta - Femme
Altın Fil Kolye Ucu
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59.840 TL
59.840 TL
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19.947 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  P133877
Altın Anka Kuşu Kolye Ucu - Lizay Pırlanta - Femme
Altın Anka Kuşu Kolye Ucu
%0
56.848 TL
56.848 TL
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18.949 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N181247
Altın Işık Yolu Gerdanlık - Lizay Pırlanta - Femme
Altın Işık Yolu Gerdanlık
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145.724 TL
145.724 TL
Sepette 5.000 TL İndirim 140.724 TL
Yeni Üyelere 5.000 TL İndirim
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46.908TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N180804
Altın Tasarım Zincir - Lizay Pırlanta - Femme
Altın Tasarım Zincir
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210.664 TL
210.664 TL
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70.221 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N180803
Altın Tasarım Zincir - Lizay Pırlanta - Femme
Altın Tasarım Zincir
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212.704 TL
212.704 TL
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70.901 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N180777
Altın Gece Küresi Kolye - Lizay Pırlanta - Femme
Altın Gece Küresi Kolye
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145.724 TL
145.724 TL
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48.575 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N180440
Altın Taşlı Gurmet Gerdanlık - Lizay Pırlanta - Femme
Altın Taşlı Gurmet Gerdanlık
%0
456.144 TL
456.144 TL
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152.048 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N135908
Altın Gurmet Gerdanlık - Lizay Pırlanta - Femme
Altın Gurmet Gerdanlık
%0
333.404 TL
333.404 TL
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111.135 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E1145846
Altın Köşeli Halka Küpe - Lizay Pırlanta - Femme
Altın Köşeli Halka Küpe
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45.900 TL
45.900 TL
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15.300 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B364473
Altın Işık Yolu Bileklik - Lizay Pırlanta - Femme
Altın Işık Yolu Bileklik
%0
63.240 TL
63.240 TL
Sepette 5.000 TL İndirim 58.240 TL
Yeni Üyelere 5.000 TL İndirim
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19.413TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B363953
Altın Tasarım Bileklik - Lizay Pırlanta - Femme
Altın Tasarım Bileklik
%0
87.584 TL
87.584 TL
Sepette 5.000 TL İndirim 82.584 TL
Yeni Üyelere 5.000 TL İndirim
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27.528TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B363952
Altın Tasarım Bileklik - Lizay Pırlanta - Femme
Altın Tasarım Bileklik
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61.336 TL
61.336 TL
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20.445 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B363950
Altın Tasarım Bileklik - Lizay Pırlanta - Femme
Altın Tasarım Bileklik
%0
82.076 TL
82.076 TL
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27.359 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B363943
Altın Tasarım Bileklik - Lizay Pırlanta - Femme
Altın Tasarım Bileklik
%0
67.116 TL
67.116 TL
Sepette 5.000 TL İndirim 62.116 TL
Yeni Üyelere 5.000 TL İndirim
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20.705TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B362815
Altın Taşlı Gurmet Bileklik - Lizay Pırlanta - Femme
Altın Taşlı Gurmet Bileklik
%0
80.104 TL
80.104 TL
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26.701 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B362717
Altın Taşlı Gurmet Bileklik - Lizay Pırlanta - Femme
Altın Taşlı Gurmet Bileklik
%0
161.228 TL
161.228 TL
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53.743 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B359504
Altın Taşlı Küp Bileklik - Lizay Pırlanta - Femme
Altın Taşlı Küp Bileklik
%0
60.112 TL
60.112 TL
Sepette 5.000 TL İndirim 55.112 TL
Yeni Üyelere 5.000 TL İndirim
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18.371TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B309067
Altın Gurmet Bileklik - Lizay Pırlanta - Femme
Altın Gurmet Bileklik
%0
137.428 TL
137.428 TL
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45.809 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N140542
Altın Ball Zincir Kolye - Lizay Pırlanta - Femme
Altın Ball Zincir Kolye
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162.384 TL
162.384 TL
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54.128 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B359049
Altın Yeşil Taşlı Prizma Bileklik - Lizay Pırlanta - Femme
Altın Yeşil Taşlı Prizma Bileklik
%0
143.480 TL
143.480 TL
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47.827 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B359053
Altın Fuşya Taşlı Üçgen Trend Bileklik - Lizay Pırlanta - Femme
Altın Fuşya Taşlı Üçgen Trend Bileklik
%0
73.508 TL
73.508 TL
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24.503 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B359057
Altın Lacivert Mineli Taşlı Trend Bileklik - Lizay Pırlanta - Femme
Altın Lacivert Mineli Taşlı Trend Bileklik
%0
60.384 TL
60.384 TL
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20.128 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B359097
Altın Parçalı Trend Bileklik - Lizay Pırlanta - Femme
Altın Parçalı Trend Bileklik
%0
85.204 TL
85.204 TL
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28.401 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B359101
Altın Üçgen Taşlı Trend Bileklik - Lizay Pırlanta - Femme
Altın Üçgen Taşlı Trend Bileklik
%0
64.464 TL
64.464 TL
Sepette 5.000 TL İndirim 59.464 TL
Yeni Üyelere 5.000 TL İndirim
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19.821TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B359109
Altın Detaylı Trend Bileklik - Lizay Pırlanta - Femme
Altın Detaylı Trend Bileklik
%0
66.300 TL
66.300 TL
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22.100 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B359132
Altın Detaylı Trend Bileklik - Lizay Pırlanta - Femme
Altın Detaylı Trend Bileklik
%0
64.328 TL
64.328 TL
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21.443 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  L094160
Altın Mavi Mineli Detaylı Kelepçe - Lizay Pırlanta - Femme
Altın Mavi Mineli Detaylı Kelepçe
%0
130.288 TL
130.288 TL
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43.429 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  L094168
Altın Turkuaz Mineli Geometrik Kelepçe - Lizay Pırlanta - Femme
Altın Turkuaz Mineli Geometrik Kelepçe
%0
93.636 TL
93.636 TL
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31.212 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  L094169
Altın Mor Mineli Geometrik Kelepçe - Lizay Pırlanta - Femme
Altın Mor Mineli Geometrik Kelepçe
%0
86.972 TL
86.972 TL
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28.991 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  L094170
Altın Pembe Mineli Geometrik Kelepçe - Lizay Pırlanta - Femme
Altın Pembe Mineli Geometrik Kelepçe
%0
93.364 TL
93.364 TL
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31.121 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  L094171
Altın Mavi Mineli Yıldız Kelepçe - Lizay Pırlanta - Femme
Aynı Gün Kargo
Altın Mavi Mineli Yıldız Kelepçe
%0
102.612 TL
102.612 TL
Sepette 5.000 TL İndirim 97.612 TL
Yeni Üyelere 5.000 TL İndirim
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32.537TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  L094177
Altın Fuşya Taşlı Asimetrik Kelepçe - Lizay Pırlanta - Femme
Altın Fuşya Taşlı Asimetrik Kelepçe
%0
119.476 TL
119.476 TL
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39.825 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  L094179
Altın Renkli Taşlı Kelepçe - Lizay Pırlanta - Femme
Altın Renkli Taşlı Kelepçe
%0
68.136 TL
68.136 TL
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22.712 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  L094180
Altın Geometrik Taşlı Kelepçe - Lizay Pırlanta - Femme
Altın Geometrik Taşlı Kelepçe
%0
96.492 TL
96.492 TL
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32.164 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N175471
Altın Fuşya Taşlı Üçgen Trend Kolye - Lizay Pırlanta - Femme
Altın Fuşya Taşlı Üçgen Trend Kolye
%0
148.444 TL
148.444 TL
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49.481 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N175472
Altın Lacivert Mineli Taşlı Trend Kolye - Lizay Pırlanta - Femme
Altın Lacivert Mineli Taşlı Trend Kolye
%0
145.588 TL
145.588 TL
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48.529 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N175474
Altın Parçalı Trend Kolye - Lizay Pırlanta - Femme
Altın Parçalı Trend Kolye
%0
206.788 TL
206.788 TL
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68.929 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N175475
Altın Üçgen Taşlı Trend Kolye - Lizay Pırlanta - Femme
Altın Üçgen Taşlı Trend Kolye
%0
163.132 TL
163.132 TL
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54.377 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N175477
Altın Kalın Detaylı Trend Kolye - Lizay Pırlanta - Femme
Altın Kalın Detaylı Trend Kolye
%0
127.840 TL
127.840 TL
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42.613 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N175483
Altın Detaylı Trend Kolye - Lizay Pırlanta - Femme
Altın Detaylı Trend Kolye
%0
130.356 TL
130.356 TL
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43.452 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  R165112
Altın Mineli Geometrik Yüzük - Lizay Pırlanta - Femme
Altın Mineli Geometrik Yüzük
%0
25.024 TL
25.024 TL
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8.341 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  R165115
Altın Mavi Mineli Yıldız Yüzük - Lizay Pırlanta - Femme
Altın Mavi Mineli Yıldız Yüzük
%0
33.252 TL
33.252 TL
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11.084 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  R165119
Altın Mavi Mineli Detaylı Yüzük - Lizay Pırlanta - Femme
Altın Mavi Mineli Detaylı Yüzük
%0
37.876 TL
37.876 TL
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12.625 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  R164041
Altın Beyaz Mineli Desenli Trend Yüzük - Lizay Pırlanta - Femme
Altın Beyaz Mineli Desenli Trend Yüzük
%0
32.708 TL
32.708 TL
Sepette 5.000 TL İndirim 27.708 TL
Yeni Üyelere 5.000 TL İndirim
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9.236TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  R164034
Altın Fuşya Taşlı Mineli Geometrik Trend Yüzük - Lizay Pırlanta - Femme
Altın Fuşya Taşlı Mineli Geometrik Trend Yüzük
%0
43.044 TL
43.044 TL
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14.348 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  R162689
Altın Fuşya Taşlı Beyaz Mavi Mineli Trend Yüzük - Lizay Pırlanta - Femme
Altın Fuşya Taşlı Beyaz Mavi Mineli Trend Yüzük
%0
37.196 TL
37.196 TL
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12.399 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  R161132
Altın Fuşya Taşlı Mor Mineli Trend Yüzük - Lizay Pırlanta - Femme
Altın Fuşya Taşlı Mor Mineli Trend Yüzük
%0
32.300 TL
32.300 TL
Sepette 5.000 TL İndirim 27.300 TL
Yeni Üyelere 5.000 TL İndirim
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9.100TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  R147366
Altın Taşlı Mavi Trend Yüzük - Lizay Pırlanta - Femme
Altın Taşlı Mavi Trend Yüzük
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28.220 TL
28.220 TL
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9.407 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  R132434
Altın Beyaz Mavi Mineli Trend Yüzük - Lizay Pırlanta - Femme
Altın Beyaz Mavi Mineli Trend Yüzük
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28.152 TL
28.152 TL
Sepette 5.000 TL İndirim 23.152 TL
Yeni Üyelere 5.000 TL İndirim
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7.717TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  P135365
Altın Taşlı Yonca Yeşil Mineli Şans Kolye Ucu - Lizay Pırlanta - Femme
Altın Taşlı Yonca Yeşil Mineli Şans Kolye Ucu
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40.188 TL
40.188 TL
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13.396 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N173992
Altın Yonca Beyaz Mavi Mineli Kolye - Lizay Pırlanta - Femme
Altın Yonca Beyaz Mavi Mineli Kolye
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160.412 TL
160.412 TL
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53.471 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N173988
Altın Taşlı Beyaz Mineli Güneş Kolye - Lizay Pırlanta - Femme
Altın Taşlı Beyaz Mineli Güneş Kolye
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143.208 TL
143.208 TL
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47.736 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N136567
Altın Taşlı Beyaz Mineli Kuzey Yıldızı Plaka Kolye - Lizay Pırlanta - Femme
Altın Taşlı Beyaz Mineli Kuzey Yıldızı Plaka Kolye
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158.712 TL
158.712 TL
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52.904 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  L093718
Altın Taşlı Lacivert Beyaz Mineli Kare Kelepçe - Lizay Pırlanta - Femme
Altın Taşlı Lacivert Beyaz Mineli Kare Kelepçe
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108.052 TL
108.052 TL
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36.017 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  L093284
Altın Taşlı Mavi Mineli Yuvarlak Kelepçe - Lizay Pırlanta - Femme
Altın Taşlı Mavi Mineli Yuvarlak Kelepçe
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105.332 TL
105.332 TL
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35.111 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  L093030
Altın Taşlı Pembe Mineli Kare Kelepçe - Lizay Pırlanta - Femme
Altın Taşlı Pembe Mineli Kare Kelepçe
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112.948 TL
112.948 TL
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37.649 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B330323
Altın Beyaz Mineli Kalp Zincir Bileklik - Lizay Pırlanta - Femme
Altın Beyaz Mineli Kalp Zincir Bileklik
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89.420 TL
89.420 TL
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29.807 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B308718
Altın Beyaz Mavi Mineli Yonca Bileklik - Lizay Pırlanta - Femme
Altın Beyaz Mavi Mineli Yonca Bileklik
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109.616 TL
109.616 TL
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36.539 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  R164010
Altın Taşlı Geometrik Zincir Yüzük - Lizay Pırlanta - Femme
Altın Taşlı Geometrik Zincir Yüzük
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47.056 TL
47.056 TL
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15.685 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  R164014
Altın Taşlı Geometrik Trend Yüzük - Lizay Pırlanta - Femme
Altın Taşlı Geometrik Trend Yüzük
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38.760 TL
38.760 TL
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12.920 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  R164015
Altın Taşlı Bombeli Trend Yüzük - Lizay Pırlanta - Femme
Altın Taşlı Bombeli Trend Yüzük
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39.032 TL
39.032 TL
Sepette 5.000 TL İndirim 34.032 TL
Yeni Üyelere 5.000 TL İndirim
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11.344TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  R164025
Altın Geometrik Trend Yüzük - Lizay Pırlanta - Femme
Altın Geometrik Trend Yüzük
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68.068 TL
68.068 TL
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22.689 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  R164029
Altın Kıvrımlı Trend Yüzük - Lizay Pırlanta - Femme
Altın Kıvrımlı Trend Yüzük
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26.384 TL
26.384 TL
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8.795 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N173843
Altın Yıldız Trend Kolye - Lizay Pırlanta - Femme
Altın Yıldız Trend Kolye
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60.248 TL
60.248 TL
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20.083 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N173827
Altın Şans Tılsımlı Yeşil Trend Kolye - Lizay Pırlanta - Femme
Altın Şans Tılsımlı Yeşil Trend Kolye
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80.988 TL
80.988 TL
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26.996 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N173820
Altın Yonca ve Yıldız Mineli Şans Kolye - Lizay Pırlanta - Femme
Altın Yonca ve Yıldız Mineli Şans Kolye
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65.280 TL
65.280 TL
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21.760 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N173870
Altın Elibelinde Trend Kolye - Lizay Pırlanta - Femme
Altın Elibelinde Trend Kolye
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64.736 TL
64.736 TL
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21.579 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N173864
Altın Elibelinde Mineli Kolye - Lizay Pırlanta - Femme
Altın Elibelinde Mineli Kolye
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68.476 TL
68.476 TL
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22.825 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E1128598
Altın Tasarım Küpe - Lizay Pırlanta - Femme
Altın Tasarım Küpe
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50.728 TL
50.728 TL
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16.909 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  R162703
Altın Taş Detaylı Trend Yüzük - Lizay Pırlanta - Femme
Altın Taş Detaylı Trend Yüzük
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17.680 TL
17.680 TL
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5.893 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  R162701
Altın Taşlı Trend Yüzük - Lizay Pırlanta - Femme
Altın Taşlı Trend Yüzük
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18.700 TL
18.700 TL
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6.233 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  R161136
Altın Taşlı Geometrik Mavi Yüzük - Lizay Pırlanta - Femme
Altın Taşlı Geometrik Mavi Yüzük
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34.408 TL
34.408 TL
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11.469 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  R161109
Altın Baget Taşlı Kalp Yüzük - Lizay Pırlanta - Femme
Altın Baget Taşlı Kalp Yüzük
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34.204 TL
34.204 TL
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11.401 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  R160536
Altın Taşlı Mineli Trend Yüzük - Lizay Pırlanta - Femme
Altın Taşlı Mineli Trend Yüzük
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36.924 TL
36.924 TL
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12.308 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  R159533
Altın Taşlı Geometrik Yüzük - Lizay Pırlanta - Femme
Altın Taşlı Geometrik Yüzük
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33.864 TL
33.864 TL
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11.288 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N171596
Altın Fuşya Taş Detaylı Zincir Kolye - Lizay Pırlanta - Femme
Altın Fuşya Taş Detaylı Zincir Kolye
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172.788 TL
172.788 TL
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57.596 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N171110
Altın Lacivert Taşlı Trend Zincir Kolye - Lizay Pırlanta - Femme
Altın Lacivert Taşlı Trend Zincir Kolye
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167.960 TL
167.960 TL
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55.987 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N171109
Altın Fuşya Taşlı Trend Zincir Kolye - Lizay Pırlanta - Femme
Altın Fuşya Taşlı Trend Zincir Kolye
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168.164 TL
168.164 TL
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56.055 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N168002
Altın Fuşya Kalın Zincir Kolye - Lizay Pırlanta - Femme
Altın Fuşya Kalın Zincir Kolye
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190.264 TL
190.264 TL
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63.421 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E1135591
Altın Trend Küpe - Lizay Pırlanta - Femme
Altın Trend Küpe
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35.156 TL
35.156 TL
Sepette 5.000 TL İndirim 30.156 TL
Yeni Üyelere 5.000 TL İndirim
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10.052TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E1103680
Altın Trend Halka Küpe - Lizay Pırlanta - Femme
Altın Trend Halka Küpe
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40.188 TL
40.188 TL
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13.396 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B354171
Altın Trend Zincir Bileklik - Lizay Pırlanta - Femme
Altın Trend Zincir Bileklik
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146.336 TL
146.336 TL
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48.779 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B354165
Altın Taş Detaylı Zincir Bileklik - Lizay Pırlanta - Femme
Altın Taş Detaylı Zincir Bileklik
%0
140.488 TL
140.488 TL
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46.829 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B354149
Altın Trend Bileklik - Lizay Pırlanta - Femme
Altın Trend Bileklik
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97.104 TL
97.104 TL
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32.368 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B354099
Altın Fuşya Taşlı Zincir Bileklik - Lizay Pırlanta - Femme
Altın Fuşya Taşlı Zincir Bileklik
%0
83.096 TL
83.096 TL
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27.699 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B353722
Altın Fuşya Taşlı Trend Zincir Bileklik - Lizay Pırlanta - Femme
Altın Fuşya Taşlı Trend Zincir Bileklik
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84.184 TL
84.184 TL
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28.061 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B353721
Altın Lacivert Taşlı Trend Zincir Bileklik - Lizay Pırlanta - Femme
Altın Lacivert Taşlı Trend Zincir Bileklik
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98.668 TL
98.668 TL
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32.889 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B353592
Altın Kızıl Kahve Mineli Taşlı Bileklik - Lizay Pırlanta - Femme
Altın Kızıl Kahve Mineli Taşlı Bileklik
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91.936 TL
91.936 TL
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30.645 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B352584
Altın Taşlı Geometrik V Bileklik - Lizay Pırlanta - Femme
Altın Taşlı Geometrik V Bileklik
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60.928 TL
60.928 TL
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20.309 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B349815
Altın Fuşya Kalın Zincir Bileklik - Lizay Pırlanta - Femme
Altın Fuşya Kalın Zincir Bileklik
%0
97.036 TL
97.036 TL
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32.345 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B349652
Altın Halka Trend Bileklik - Lizay Pırlanta - Femme
Altın Halka Trend Bileklik
%0
56.100 TL
56.100 TL
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18.700 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B349591
Altın Taşlı Piramit Bileklik - Lizay Pırlanta - Femme
Altın Taşlı Piramit Bileklik
%0
66.028 TL
66.028 TL
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22.009 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B349004
Altın Taşlı Arı Petek Bileklik - Lizay Pırlanta - Femme
Altın Taşlı Arı Petek Bileklik
%0
79.764 TL
79.764 TL
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26.588 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B239580
Altın Nazar Boncuklu Bileklik - Lizay Pırlanta - Femme
Altın Nazar Boncuklu Bileklik
%0
47.532 TL
47.532 TL
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15.844 TL x 3 Taksit
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