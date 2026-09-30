0.20 karat Pırlanta Yarımtur Yüzük
Ürün Kodu : DR191562
33.528 TL
PEŞİN FİYATINA 11.176 TL x 3 Taksit
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0.20 karat Pırlanta Yarımtur Yüzük T11229
14 Ayar, Altın, 1.89 gr
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0,2 Karat
Renk: F-G
Berraklık: SI
Kesim: Yuvarlak
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
İncecik pırlanta sırasıyla zamansız bir ışıltı. Kombinlerin tamamlayıcı narin parçası.
0.20 karat Pırlanta Yarımtur Yüzük
PEŞİN FİYATINA 11.176 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
33.528 TL