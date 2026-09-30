0.16 Karat Pırlanta Baget Yarımtur Yüzük
Ürün Kodu : DR98044
27.658 TL
PEŞİN FİYATINA 9.219 TL x 3 Taksit
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0.16 Karat Pırlanta Baget Yarımtur Yüzük T11218
14 Ayar, Rose Altın, 1.3 gr
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0,16 Karat
Renk: F
Berraklık: VS-SI
Kesim: Baget
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
İncecik yapısı ve köşeli parıltısıyla minimalist bir dokunuş. Günlük şıklığın narin üyesi.
0.16 Karat Pırlanta Baget Yarımtur Yüzük
PEŞİN FİYATINA 9.219 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
27.658 TL