0.32 Karat Pırlanta Baget Yarımtur Yüzük
Ürün Kodu : DR60990
48.629 TL
PEŞİN FİYATINA 16.210 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
0.32 Karat Pırlanta Baget Yarımtur Yüzük T11217
14 Ayar, Rose Altın, 2.04 gr
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0,34 Karat
Renk: F
Berraklık: VS-SI
Kesim: Baget
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Net hatlı baget kesimin modern ışıltısı. Parmağınızda mimari ve zarif bir çizgi oluşturur.
0.32 Karat Pırlanta Baget Yarımtur Yüzük
PEŞİN FİYATINA 16.210 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
48.629 TL