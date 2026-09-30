0.65 Karat Pırlanta Yarımtur Yüzük
Ürün Kodu : DR195216
86.126 TL
PEŞİN FİYATINA 28.709 TL x 3 Taksit
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0.65 Karat Pırlanta Yarımtur Yüzük T11233
14 Ayar, Beyaz Altın, 3.4 gr
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0,65 Karat
Renk: F-G
Berraklık: SI
Kesim: Yuvarlak
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Belirgin ışıltısı ve klasiği yeniden yorumlayan çizgisiyle her anınıza eşlik edecek bir zarafet.
0.65 Karat Pırlanta Yarımtur Yüzük
PEŞİN FİYATINA 28.709 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
86.126 TL