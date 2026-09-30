0.20 karat Pırlanta Yarımtur Yüzük
Ürün Kodu : DR191650
29.635 TL
PEŞİN FİYATINA 9.878 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
0.20 karat Pırlanta Yarımtur Yüzük T11230
14 Ayar, Altın, 1.57 gr
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0,2 Karat
Renk: F-G
Berraklık: SI
Kesim: Yuvarlak
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Sade şıklığı benimseyenler için narin bir çizgi. Parmağınızda çabasız bir parıltı bırakır.
0.20 karat Pırlanta Yarımtur Yüzük
PEŞİN FİYATINA 9.878 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
29.635 TL