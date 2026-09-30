0.70 Karat Pırlanta Yarımtur Yüzük
Ürün Kodu : DR195122
71.131 TL
PEŞİN FİYATINA 23.710 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
0.70 Karat Pırlanta Yarımtur Yüzük T11232
14 Ayar, Beyaz Altın, 2.15 gr
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0,7 Karat
Renk: F-G
Berraklık: SI
Kesim: Yuvarlak
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Işıltılı taş dizilimiyle zamansız bir lüks. Parmağınızı çepeçevre saran narin bir çizgi.
0.70 Karat Pırlanta Yarımtur Yüzük
PEŞİN FİYATINA 23.710 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
71.131 TL