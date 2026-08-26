0.48 Karat Pırlanta Tamtur Yüzük T10969 14 Ayar, Beyaz Altın, 2.83 gr Taş: Pırlanta

Ağırlık: 0.48 Karat

Renk: J

Berraklık: VS

Kesim: Yuvarlak Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Parmak etrafını kesintisiz bir çizgi halinde saran ışıltılı halka, zamansız zarafetin ve sonsuz bağların simgesi haline geliyor. Her açıdan büyüleyici bir parlaklık sunan bu yapı, tek başına veya kombinlenerek çabasız bir lüks yaratıyor. Klasik şıklığın vazgeçilmez imza dokunuşu.