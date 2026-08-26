0.48 Karat Pırlanta Tamtur Yüzük
Ürün Kodu : DR02705
69.696 TL
PEŞİN FİYATINA 23.232 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Tamtur ve alyans ürünlerimizin tamamı sizin için özel olarak üretildiğinden ölçü değişikliği yapılamaz ve iade edilemez.
0.48 Karat Pırlanta Tamtur Yüzük T10969
14 Ayar, Beyaz Altın, 2.83 gr
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.48 Karat
Renk: J
Berraklık: VS
Kesim: Yuvarlak
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Parmak etrafını kesintisiz bir çizgi halinde saran ışıltılı halka, zamansız zarafetin ve sonsuz bağların simgesi haline geliyor. Her açıdan büyüleyici bir parlaklık sunan bu yapı, tek başına veya kombinlenerek çabasız bir lüks yaratıyor. Klasik şıklığın vazgeçilmez imza dokunuşu.
0.48 Karat Pırlanta Tamtur Yüzük
PEŞİN FİYATINA 23.232 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
69.696 TL
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