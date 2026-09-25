0.58 Karat Pırlanta Zümrüt Küpe
Ürün Kodu : DE41659
44.765 TL
PEŞİN FİYATINA 14.922 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
0.58 Karat Pırlanta Zümrüt Küpe T11100
14 Ayar, Beyaz Altın, 1.94 gr
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.16 Karat
Renk: F-G
Berraklık: SI
Kesim: Yuvarlak
Taş: Zümrüt
Ağırlık: 0.26 Karat
Kesim: Baget
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Yeşilin en ferahlatıcı tonuyla yüzünüze narin bir aydınlık katar. Günlükten geceye çabasız bir şıklık sunar.
0.58 Karat Pırlanta Zümrüt Küpe
PEŞİN FİYATINA 14.922 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
44.765 TL