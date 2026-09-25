0.62 Karat Pırlanta Zümrüt Halka Küpe
Ürün Kodu : DE41801
43.584 TL
PEŞİN FİYATINA 14.528 TL x 3 Taksit
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0.62 Karat Pırlanta Zümrüt Halka Küpe T11106
14 Ayar, Beyaz Altın, 1.60 gr
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.26 Karat
Renk: F-G
Berraklık: SI
Kesim: Yuvarlak
Taş: Zümrüt
Ağırlık: 0.36 Karat
Kesim: Yuvarlak
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Klasik halka formuna doğal taşın tazeleyici rengi ekleniyor. Modern ve çabasız şıklığın günlük imzası.
0.62 Karat Pırlanta Zümrüt Halka Küpe
PEŞİN FİYATINA 14.528 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
43.584 TL