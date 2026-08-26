1.35 Karat Pırlanta Zümrüt Küpe
Ürün Kodu : DE18062
57.307 TL
PEŞİN FİYATINA 19.102 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
1.35 Karat Pırlanta Zümrüt Küpe T10922
14 Ayar, Beyaz Altın, 1.91 gr
Taş: Zümrüt
Ağırlık: 1.14 Karat
Kesim: Damla
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.21 Karat
Renk: F-G
Berraklık: SI
Kesim: Yuvarlak
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Zümrüdün büyüleyici yeşili, kulakta narin bir ışık süzülmesi yaratarak yüz hatlarınızı zarifçe vurguluyor. Doğal taşın derinliği ve çevresindeki ışıltıların uyumu tasarıma taze ve lüks bir hava katıyor. Klasik şıklığı sevenler için özel bir dokunuş.
1.35 Karat Pırlanta Zümrüt Küpe
PEŞİN FİYATINA 19.102 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
57.307 TL
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