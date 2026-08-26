1.35 Karat Pırlanta Zümrüt Küpe T10922 14 Ayar, Beyaz Altın, 1.91 gr Taş: Zümrüt

Ağırlık: 1.14 Karat

Kesim: Damla Taş: Pırlanta

Ağırlık: 0.21 Karat

Renk: F-G

Berraklık: SI

Kesim: Yuvarlak Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Zümrüdün büyüleyici yeşili, kulakta narin bir ışık süzülmesi yaratarak yüz hatlarınızı zarifçe vurguluyor. Doğal taşın derinliği ve çevresindeki ışıltıların uyumu tasarıma taze ve lüks bir hava katıyor. Klasik şıklığı sevenler için özel bir dokunuş.