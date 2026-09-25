0.86 Karat Pırlanta Zümrüt Küpe
Ürün Kodu : DE41716
67.354 TL
PEŞİN FİYATINA 22.451 TL x 3 Taksit
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0.86 Karat Pırlanta Zümrüt Küpe T11105
14 Ayar, Beyaz Altın, 3.0 gr
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.06 Karat
Renk: F-G
Berraklık: SI
Kesim: Yuvarlak
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.25 Karat
Renk: F-G
Berraklık: SI
Kesim: Yuvarlak
Taş: Zümrüt
Ağırlık: 0.55 Karat
Kesim: Damla
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Yeşil ışıltının en dengeli ve şık yorumu. Yalın yapısı ve net parıltısıyla fark yaratan narin bir parça.
0.86 Karat Pırlanta Zümrüt Küpe
PEŞİN FİYATINA 22.451 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
67.354 TL