9.74 Karat Pırlanta Zümrüt Bileklik
Ürün Kodu : DB18075
692.501 TL
PEŞİN FİYATINA 230.834 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
9.74 Karat Pırlanta Zümrüt Bileklik T11185
14 Ayar, Beyaz Altın, 4.4 gr
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 4,4 Karat
Renk: F-G
Berraklık: SI
Kesim: Yuvarlak
Taş: Zümrüt
Ağırlık: 5,36 Karat
Kesim: Emerald
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Doğanın en değerli yeşiliyle parlayan görkemli bir dokunuş. Bütün bakışları üzerine toplayan sofistike bir tasarım.
9.74 Karat Pırlanta Zümrüt Bileklik
PEŞİN FİYATINA 230.834 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
692.501 TL