3.27 Karat Pırlanta Zümrüt Bileklik
Ürün Kodu : DB18125
190.694 TL
PEŞİN FİYATINA 63.565 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
3.27 Karat Pırlanta Zümrüt Bileklik T11097
14 Ayar, Beyaz Altın, 6.43 gr
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 1.57 Karat
Renk: F-G
Berraklık: SI
Kesim: Yuvarlak
Taş: Zümrüt
Ağırlık: 1.70 Karat
Kesim: Yuvarlak
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Yeşil ışığın büyüleyici derinliği ve göz alıcı ışıltı. Zarafeti ve iddialı duruşu bir arada sunan zamansız bir imza.
3.27 Karat Pırlanta Zümrüt Bileklik
PEŞİN FİYATINA 63.565 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
190.694 TL