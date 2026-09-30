7.55 Karat Pırlanta Zümrüt Bileklik
Ürün Kodu : DB18070
506.170 TL
PEŞİN FİYATINA 168.723 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
7.55 Karat Pırlanta Zümrüt Bileklik T11183
14 Ayar, Beyaz Altın, 17.62 gr
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 3,08 Karat
Renk: G-H
Berraklık: SI
Kesim: Yuvarlak
Taş: Zümrüt
Ağırlık: 4,47 Karat
Kesim: Damla
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Yeşilin büyüleyici derinliği ve göz alıcı ışıltı. Bileğinizi saran tutkulu yapısıyla zamansız bir lüks vaat eder.
7.55 Karat Pırlanta Zümrüt Bileklik
PEŞİN FİYATINA 168.723 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
506.170 TL