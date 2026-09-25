1.89 Karat Pırlanta Zümrüt Bileklik
Ürün Kodu : DB18066
132.125 TL
PEŞİN FİYATINA 44.042 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
1.89 Karat Pırlanta Zümrüt Bileklik T11096
14 Ayar, Beyaz Altın, 6.68 gr
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.47 Karat
Renk: F-G
Berraklık: SI
Kesim: Yuvarlak
Taş: Zümrüt
Ağırlık: 1.42 Karat
Kesim: Yuvarlak
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Doğanın canlı yeşil dokunuşuyla bileğinizde çabasız bir lüks yaratır. Pırlanta ışığının zümrüt derinliğiyle mükemmel uyumu.
1.89 Karat Pırlanta Zümrüt Bileklik
PEŞİN FİYATINA 44.042 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
132.125 TL