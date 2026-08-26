0.67 Karat Pırlanta Yakut Küpe
Ürün Kodu : DE36039
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81.494 TL
PEŞİN FİYATINA 27.165 TL x 3 Taksit
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0.67 Karat Pırlanta Yakut Küpe T10926
14 Ayar, Beyaz Altın, 4.78 gr
Taş: Yakut
Ağırlık: 0.38 Karat
Kesim: Yuvarlak
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.29 Karat
Renk: F-G
Berraklık: SI
Kesim: Yuvarlak
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Yakudun canlı ve tutkulu kırmızısı, minimalist hatların ışıltısıyla kulakta narin bir kıvılcım yaratıyor. Zıt renklerin sunduğu çekim gücü tasarıma enerjik ama zarif bir hava katarken odağı üzerinize topluyor. Tutku dolu ve şık bir dokunuş.
0.67 Karat Pırlanta Yakut Küpe
PEŞİN FİYATINA 27.165 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
81.494 TL
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