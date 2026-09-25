1.00 Karat Pırlanta Yakut Küpe
Ürün Kodu : DE41705
71.414 TL
PEŞİN FİYATINA 23.805 TL x 3 Taksit
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1.00 Karat Pırlanta Yakut Küpe T11104
14 Ayar, Beyaz Altın, 3.57 gr
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.20 Karat
Renk: F-G
Berraklık: SI
Kesim: Yuvarlak
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.25 Karat
Renk: F-G
Berraklık: SI
Kesim: Yuvarlak
Taş: Yakut
Ağırlık: 0.55 Karat
Kesim: Damla
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Yakutun büyüleyici asaleti ve kesintisiz ışıltı. Yüzünüze derinlik ve zamansız bir zarafet kazandırır.
1.00 Karat Pırlanta Yakut Küpe
PEŞİN FİYATINA 23.805 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
71.414 TL