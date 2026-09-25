0.61 Karat Pırlanta Yakut Küpe
Ürün Kodu : DE41662
44.261 TL
PEŞİN FİYATINA 14.754 TL x 3 Taksit
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0.61 Karat Pırlanta Yakut Küpe T11101
14 Ayar, Beyaz Altın, 2.00 gr
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.32 Karat
Renk: F-G
Berraklık: SI
Kesim: Yuvarlak
Taş: Yakut
Ağırlık: 0.29 Karat
Kesim: Baget
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Sıcak kırmızı yansımaların narin ve modern yorumu. Yüz hatlarınıza ışıltılı ve iddialı bir dokunuş ekler.
0.61 Karat Pırlanta Yakut Küpe
PEŞİN FİYATINA 14.754 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
44.261 TL