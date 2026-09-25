0.72 Karat Pırlanta Yakut Halka Küpe
Ürün Kodu : DE41803
40.445 TL
PEŞİN FİYATINA 13.482 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
0.72 Karat Pırlanta Yakut Halka Küpe T11108
14 Ayar, Beyaz Altın, 1.62 gr
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.26 Karat
Renk: F-G
Berraklık: SI
Kesim: Yuvarlak
Taş: Yakut
Ağırlık: 0.43 Karat
Kesim: Yuvarlak
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Kırmızının enerjisi ve halka formun modern duruşu. Günün her anına dinamik ve şık bir hava katmak için tasarlandı.
0.72 Karat Pırlanta Yakut Halka Küpe
PEŞİN FİYATINA 13.482 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
40.445 TL