0.28 Karat Elmas Desenli Gül Yüzük
Ürün Kodu : DR196255
35.203 TL
PEŞİN FİYATINA 11.734 TL x 3 Taksit
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0.28 Karat Elmas Desenli Gül Yüzük T11169
8 Ayar, Rose Altın, 2.46 gr
Taş: Elmas
Ağırlık: 0.08 Karat
Renk: W
Kesim: Yuvarlak
Taş: Elmas
Ağırlık: 0.20 Karat
Renk: W
Kesim: Yuvarlak
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
İnce işlenmiş nostaljik motifler ve buğulu ışık. Geleneksel zarafeti sevenler için narin bir parça.
0.28 Karat Elmas Desenli Gül Yüzük
PEŞİN FİYATINA 11.734 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
35.203 TL