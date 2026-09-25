0.48 Karat Elmas Gül Yüzük
Ürün Kodu : DR196253
62.746 TL
PEŞİN FİYATINA 20.915 TL x 3 Taksit
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0.48 Karat Elmas Gül Yüzük T11168
8 Ayar, Rose Altın, 6.06 gr
Taş: Elmas
Ağırlık: 0.13 Karat
Renk: W
Kesim: Yuvarlak
Taş: Elmas
Ağırlık: 0.35 Karat
Renk: W
Kesim: Yuvarlak
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Otantik gül formunun nostaljik elmas ışıltısıyla buluşması. Parmağınızda geçmişten gelen zamansız bir esinti.
0.48 Karat Elmas Gül Yüzük
PEŞİN FİYATINA 20.915 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
62.746 TL