0.24 Karat Pırlanta Elmas Taşlı Trend Yüzük
Ürün Kodu : DR42847
39.778 TL
PEŞİN FİYATINA 13.259 TL x 3 Taksit
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0.24 Karat Pırlanta Elmas Taşlı Trend Yüzük T10968
14 Ayar, Altın, 1.66 gr
Taş: Elmas
Ağırlık: 0.15 Karat
Renk: W
Kesim: Yuvarlak
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.09 Karat
Renk: G
Berraklık: SI
Kesim: Yuvarlak
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Geleneksel elmas dokusunun nostaljik ruhu, modern pırlanta ışıltısıyla parmakta özgün bir denge kuruyor. Otantik detayların güncel moda anlayışıyla yorumlandığı bu tasarım, zamansız ve stil sahibi bir duruş sergiliyor. Geçmişle geleceği birleştiren rafine bir dokunuş.
0.24 Karat Pırlanta Elmas Taşlı Trend Yüzük
PEŞİN FİYATINA 13.259 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
39.778 TL
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