0.79 Karat Pırlanta Lotus Yüzük
Ürün Kodu : DR189763
110.054 TL
PEŞİN FİYATINA 36.685 TL x 3 Taksit
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0.79 Karat Pırlanta Lotus Yüzük T11226
14 Ayar, Beyaz Altın, 2.22 gr
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0,65 Karat
Renk: F
Berraklık: SI
Kesim: Yuvarlak
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0,14 Karat
Renk: F-G
Berraklık: SI
Kesim: Yuvarlak
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Lotus çiçeğinin doğadan ilham alan narin yapısı. Işığı taç yaprağı zarafetiyle sunar.
0.79 Karat Pırlanta Lotus Yüzük
PEŞİN FİYATINA 36.685 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
110.054 TL