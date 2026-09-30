0.34 Karat Pırlanta Lotus Yüzük
Ürün Kodu : DR192402
44.438 TL
PEŞİN FİYATINA 14.813 TL x 3 Taksit
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0.34 Karat Pırlanta Lotus Yüzük T11231
14 Ayar, Rose Altın, 1.85 gr
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0,18 Karat
Renk: F
Berraklık: SI
Kesim: Yuvarlak
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0,16 Karat
Renk: F-G
Berraklık: SI
Kesim: Yuvarlak
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Duru ve dengeli tasarım. Lotus yapraklarının arasından yansıyan net bir ışıltı.
0.34 Karat Pırlanta Lotus Yüzük
PEŞİN FİYATINA 14.813 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
44.438 TL