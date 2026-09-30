0.53 Karat Pırlanta Oval Lotus Yüzük
Ürün Kodu : DR190043
78.226 TL
PEŞİN FİYATINA 26.075 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
0.53 Karat Pırlanta Oval Lotus Yüzük T11227
14 Ayar, Rose Altın, 1.98 gr
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0,44 Karat
Renk: E
Berraklık: SI
Kesim: Oval
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0,09 Karat
Renk: F-G
Berraklık: SI
Kesim: Yuvarlak
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Yumuşak oval hatlar ve lotus formunun mükemmel dengesi. Parmağınızda akıcı bir zarafet yaratır.
0.53 Karat Pırlanta Oval Lotus Yüzük
PEŞİN FİYATINA 26.075 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
78.226 TL