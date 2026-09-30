0.28 Karat Pırlanta Damla Lotus Yüzük
Ürün Kodu : DR190898
45.648 TL
PEŞİN FİYATINA 15.216 TL x 3 Taksit
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0.28 Karat Pırlanta Damla Lotus Yüzük T11228
14 Ayar, Rose Altın, 1.72 gr
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0,21 Karat
Renk: G
Berraklık: SI
Kesim: Damla
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0,07 Karat
Renk: F-G
Berraklık: SI
Kesim: Yuvarlak
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Damla formunun süzgün estetiği ve lotus motifinin naifliği. İnce işçilik sevenler için.
0.28 Karat Pırlanta Damla Lotus Yüzük
PEŞİN FİYATINA 15.216 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
45.648 TL