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On Digital x Lizay Kampanya

     

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Ürün Kodu :  DN54977-G
0.24 Karat Pırlanta Çiçek Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.24 Karat Pırlanta Çiçek Kolye
32.640 TL
32.640 TL
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10.880 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE34356
0.13 Karat Pırlanta Yonca Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
0.13 Karat Pırlanta Yonca Küpe
31.392 TL
31.392 TL
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10.464 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN58333
0.54 Karat Pırlanta Damla Trend Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.54 Karat Pırlanta Damla Trend Kolye
49.296 TL
49.296 TL
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16.432 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN52059
0.84 Karat Pırlanta Fancy Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
0.84 Karat Pırlanta Fancy Kolye
33.312 TL
33.312 TL
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11.104 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE24927
0.20 Karat Pırlanta Baget Kalp Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
0.20 Karat Pırlanta Baget Kalp Küpe
40.200 TL
40.200 TL
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13.400 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE29922
0.32 Karat Pırlanta Kalp Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
Aynı Gün Kargo
0.32 Karat Pırlanta Kalp Küpe
40.920 TL
40.920 TL
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13.640 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR163976
0.34 Karat Pırlanta Kalp Yüzük - Lizay Pırlanta - Glam
0.34 Karat Pırlanta Kalp Yüzük
47.520 TL
47.520 TL
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15.840 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN54977
0.24 Karat Pırlanta Çiçek Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.24 Karat Pırlanta Çiçek Kolye
32.640 TL
32.640 TL
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10.880 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR164026
0.34 Karat Pırlanta Baget Yüzük - Lizay Pırlanta - Glam
0.34 Karat Pırlanta Baget Yüzük
49.968 TL
49.968 TL
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16.656 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR164036
0.46 Karat Pırlanta Trend Yüzük - Lizay Pırlanta - Glam
0.46 Karat Pırlanta Trend Yüzük
53.640 TL
53.640 TL
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17.880 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN57034
0.28 Karat Pırlanta Trend Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.28 Karat Pırlanta Trend Kolye
42.456 TL
42.456 TL
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14.152 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR177046
0.33 Karat Pırlanta Lotus Tektaş Yüzük - Lizay Pırlanta - Grace
0.33 Karat Pırlanta Lotus Tektaş Yüzük
53.712 TL
53.712 TL
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17.904 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR164012
0.37 Karat Pırlanta Baget Yüzük - Lizay Pırlanta - Glam
0.37 Karat Pırlanta Baget Yüzük
51.960 TL
51.960 TL
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17.320 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR147963
0.57 Karat Pırlanta Baget Yüzük - Lizay Pırlanta - Glam
0.57 Karat Pırlanta Baget Yüzük
65.880 TL
65.880 TL
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21.960 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DB06604
0.87 Karat Pırlanta Yakut Bileklik - Lizay Pırlanta - Glow
0.87 Karat Pırlanta Yakut Bileklik
44.928 TL
44.928 TL
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14.976 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR152882
0.65 Karat Morganit Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
0.65 Karat Morganit Yüzük
35.088 TL
35.088 TL
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11.696 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN63271
0.79 Karat Pırlanta Yakut Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
0.79 Karat Pırlanta Yakut Kolye
33.552 TL
33.552 TL
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11.184 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE07132
0.25 Karat Pırlanta Baget Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
0.25 Karat Pırlanta Baget Küpe
37.728 TL
37.728 TL
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12.576 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN47380
0.22 Karat Pırlanta Kalp Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
Aynı Gün Kargo
0.22 Karat Pırlanta Kalp Kolye
44.592 TL
44.592 TL
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14.864 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN18167
0.25 Karat Elmas Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
0.25 Karat Elmas Kolye
45.048 TL
45.048 TL
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15.016 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DB08967
0.29 Karat Pırlanta Baget Bileklik - Lizay Pırlanta - Glam
0.29 Karat Pırlanta Baget Bileklik
45.984 TL
45.984 TL
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15.328 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DB11238
0.71 Karat Pırlanta Safir Bileklik - Lizay Pırlanta - Glow
0.71 Karat Pırlanta Safir Bileklik
44.712 TL
44.712 TL
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14.904 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DB10798
0.17 Karat Pırlanta Yedi Taşlı Bileklik - Lizay Pırlanta - Glam
0.17 Karat Pırlanta Yedi Taşlı Bileklik
55.416 TL
55.416 TL
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18.472 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN46697
0.23 Karat Pırlanta Baget Kar Tanesi Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.23 Karat Pırlanta Baget Kar Tanesi Kolye
57.120 TL
57.120 TL
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19.040 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR147635
0.40 Karat Pırlanta Baget Yüzük - Lizay Pırlanta - Monarche
0.40 Karat Pırlanta Baget Yüzük
56.760 TL
56.760 TL
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18.920 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DB06958
0.41 Karat Pırlanta Trend Bileklik - Lizay Pırlanta - Glam
0.41 Karat Pırlanta Trend Bileklik
62.064 TL
62.064 TL
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20.688 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DET1238
0.60 Karat Pırlanta Tektaş Küpe - Lizay Pırlanta - Grace
0.60 Karat Pırlanta Tektaş Küpe
48.240 TL
48.240 TL
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16.080 TL x 3 Taksit
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