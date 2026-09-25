0.59 Karat Elmas Gül Küpe
Ürün Kodu : DE41696
61.843 TL
PEŞİN FİYATINA 20.614 TL x 3 Taksit
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0.59 Karat Elmas Gül Küpe T11103
8 Ayar, Altın, 4.56 gr
Taş: Elmas
Ağırlık: 0.16 Karat
Renk: W
Kesim: Yuvarlak
Taş: Elmas
Ağırlık: 0.43 Karat
Renk: W
Kesim: Yuvarlak
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Naif ve otantik bir zarafet. İnce detayları ve buğulu ışığıyla stiline nostaljik bir dokunuş arayanlara özel.
0.59 Karat Elmas Gül Küpe
PEŞİN FİYATINA 20.614 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
61.843 TL