1.19 Karat Elmas Gül Küpe
Ürün Kodu : DE41693
101.539 TL
PEŞİN FİYATINA 33.846 TL x 3 Taksit
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1.19 Karat Elmas Gül Küpe T11102
8 Ayar, Rose Altın, 8.28 gr
Taş: Elmas
Ağırlık: 0.22 Karat
Renk: W
Kesim: Yuvarlak
Taş: Elmas
Ağırlık: 0.97 Karat
Renk: W
Kesim: Yuvarlak
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Geleneksel gül motifinin nostaljik ve buğulu ışıltısı. Geçmişin inceliğini günümüzün yalın çizgisiyle sunar.
1.19 Karat Elmas Gül Küpe
PEŞİN FİYATINA 33.846 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
101.539 TL