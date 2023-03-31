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Sette Yer Alan Ürünler
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41.904 TL

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3.65 Karat Pırlanta Safir Set (304)

TL x 3 Taksit
Set Fiyatı :
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SET İNDİRİMİ %10
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