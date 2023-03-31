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Sette Yer Alan Ürünler
0.69 Karat Pırlanta Safir Damla Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
0.69 Karat Pırlanta Safir Damla Kolye
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33.480 TL

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31.656 TL

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0.85 Karat Pırlanta Safir Yüzük
43.128 TL
43.128 TL

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3.09 Karat Pırlanta Safir Set (297)

TL x 3 Taksit
Set Fiyatı :
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SET İNDİRİMİ %10
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