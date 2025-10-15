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Sette Yer Alan Ürünler
0.08 Karat Pırlanta Baget Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.08 Karat Pırlanta Baget Kolye
22.344 TL
22.344 TL

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0.19 Karat Pırlanta Baget Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
0.19 Karat Pırlanta Baget Küpe
41.856 TL
41.856 TL

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0.08 Karat Pırlanta Baget Yüzük - Lizay Pırlanta - Glam
0.08 Karat Pırlanta Baget Yüzük
28.392 TL
28.392 TL

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0.35 Karat Pırlanta Baget Set (484)

TL x 3 Taksit
Set Fiyatı :
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SET İNDİRİMİ %10
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