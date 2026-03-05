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Sette Yer Alan Ürünler
0.21 Karat Pırlanta Baget Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.21 Karat Pırlanta Baget Kolye
37.632 TL
37.632 TL

Tükendi

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0.51 Karat Pırlanta Baget Taşlı Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
0.51 Karat Pırlanta Baget Taşlı Küpe
70.056 TL
70.056 TL

Tükendi

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0.19 Karat Pırlanta Oval Baget Trend Yüzük - Lizay Pırlanta - Glam
0.19 Karat Pırlanta Oval Baget Trend Yüzük
43.896 TL
43.896 TL

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0.91 Karat Pırlanta Baget Set (516)

TL x 3 Taksit
Set Fiyatı :
TL
SET İNDİRİMİ %10
0,00 TL
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