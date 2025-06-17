DE EN Mağazalarımız Sipariş Takip İletişim
Kapat
Menü
Giriş Yap
Kayıt Ol
  (0)
Kapat
Sepetim
Sette Yer Alan Ürünler
0.21 Karat Pırlanta Baget Yuvarlak Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.21 Karat Pırlanta Baget Yuvarlak Kolye
33.720 TL
33.720 TL

Tükendi

Gelince Haber Ver
0.42 Karat Pırlanta Baget Yuvarlak Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
0.42 Karat Pırlanta Baget Yuvarlak Küpe
41.592 TL
41.592 TL

Tükendi

Gelince Haber Ver
0.24 Karat Pırlanta Baget Yuvarlak Yüzük - Lizay Pırlanta - Glam
0.24 Karat Pırlanta Baget Yuvarlak Yüzük
31.848 TL
31.848 TL

Tükendi

Gelince Haber Ver
{{ langRegex(p.dropdown.secenek, p.lang) }} {{ p.varsayilan ? langRegex(p.varsayilan, p.lang) : 'Seçiniz' }}
Seçimi iptal et {{ langRegex(imagebox.secenek, p.lang) }}
Resmi büyütmek için tıklayın
Ürün Adı & Fiyatı
Adet
Toplam Fiyat
{{ product.secenek }}
{{ vat(product.fiyat, product.vat) }} {{ product.currency }}
Ekle
{{ vat((product.fiyat * product.count), product.vat) }} {{ product.currency }}
{{ langRegex(p.baslik, p.lang) }} ({{ langRegex(p.fiyatAciklama, p.lang) }})
Resmi büyütmek için tıklayın

0.87 Karat Pırlanta Baget Yuvarlak Set (349)

TL x 3 Taksit
Set Fiyatı :
TL
SET İNDİRİMİ %10
0,00 TL
Bunları da İnceleyebilirsiniz
6.32 Karat Pırlanta Trend Set
6.32 Karat Pırlanta Trend Set
721.704 TL
Sepette %10 İndirim 649.534 TL
Sepete Ekle
216.511TL x 3 Taksit
Altın Su Yolu Set
Altın Su Yolu Set
143.208 TL
Sepette %10 İndirim 128.887 TL
Sepete Ekle
42.962TL x 3 Taksit
1.34 Karat Pırlanta Trend Set
1.34 Karat Pırlanta Trend Set
154.056 TL
Sepette %10 İndirim 138.650 TL
Sepete Ekle
46.217TL x 3 Taksit
0.21 Karat Pırlanta Markiz Baget Set
0.21 Karat Pırlanta Markiz Baget Set
49.344 TL
Sepette %10 İndirim 44.410 TL
Sepete Ekle
14.803TL x 3 Taksit
Altın Taşlı Baget Set
Altın Taşlı Baget Set
38.760 TL
Sepette %10 İndirim 34.884 TL
Sepete Ekle
11.628TL x 3 Taksit
0.36 Karat Elmas Gül Set
0.36 Karat Elmas Gül Set
91.344 TL
Sepette %10 İndirim 82.210 TL
Sepete Ekle
27.403TL x 3 Taksit
0.66 Karat Pırlanta Çiçek Set
0.66 Karat Pırlanta Çiçek Set
115.848 TL
Sepette %10 İndirim 104.263 TL
Sepete Ekle
34.754TL x 3 Taksit
1.10 Karat Pırlanta Trend Set
1.10 Karat Pırlanta Trend Set
184.560 TL
Sepette %10 İndirim 166.104 TL
Sepete Ekle
55.368TL x 3 Taksit
Altın Baget Taşlı Trend Set
Altın Baget Taşlı Trend Set
209.372 TL
Sepette %10 İndirim 188.435 TL
Sepete Ekle
62.812TL x 3 Taksit
15.73 Karat Pırlanta Safir Set
15.73 Karat Pırlanta Safir Set
313.896 TL
Sepette %10 İndirim 282.506 TL
Sepete Ekle
94.169TL x 3 Taksit
T-Soft Premium