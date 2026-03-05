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Sette Yer Alan Ürünler
0.34 Karat Pırlanta Trend Baget Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.34 Karat Pırlanta Trend Baget Kolye
53.016 TL
53.016 TL

Tükendi

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0.66 Karat Pırlanta Baget Taşlı Trend Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
0.66 Karat Pırlanta Baget Taşlı Trend Küpe
69.960 TL
69.960 TL

Tükendi

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0.28 Karat Pırlanta Baget Trend Yüzük - Lizay Pırlanta - Glam
0.28 Karat Pırlanta Baget Trend Yüzük
58.752 TL
58.752 TL

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1.28 Karat Pırlanta Baget Trend Set (521)

TL x 3 Taksit
Set Fiyatı :
TL
SET İNDİRİMİ %10
0,00 TL
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