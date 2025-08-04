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Sette Yer Alan Ürünler
2.03 Karat Pırlanta Pembe Safir Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
2.03 Karat Pırlanta Pembe Safir Kolye
21.384 TL
21.384 TL

Tükendi

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4.10 Karat Pırlanta Pembe Safir Küpe - Lizay Pırlanta - Glow
4.10 Karat Pırlanta Pembe Safir Küpe
28.608 TL
28.608 TL

Tükendi

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2.48 Karat Pırlanta Pembe Safir Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
2.48 Karat Pırlanta Pembe Safir Yüzük
32.112 TL
32.112 TL

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8.61 Karat Pırlanta Pink Safir Set (322)

TL x 3 Taksit
Set Fiyatı :
TL
SET İNDİRİMİ %10
0,00 TL
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