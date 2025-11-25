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Sette Yer Alan Ürünler
0.59 Karat Pırlanta Blue Topaz Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
0.59 Karat Pırlanta Blue Topaz Kolye
24.552 TL
24.552 TL

Tükendi

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1.21 Karat Pırlanta Blue Topaz Küpe - Lizay Pırlanta - Glow
1.21 Karat Pırlanta Blue Topaz Küpe
35.400 TL
35.400 TL

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0.60 Karat Pırlanta Blue Topaz Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
0.60 Karat Pırlanta Blue Topaz Yüzük
26.328 TL
26.328 TL

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2.40 Karat Pırlanta Blue Topaz Set (501)

TL x 3 Taksit
Set Fiyatı :
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SET İNDİRİMİ %10
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