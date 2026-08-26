DE EN Mağazalarımız Sipariş Takip İletişim
Kapat
Menü
Giriş Yap
Kayıt Ol
  (0)
Kapat
Sepetim
Sette Yer Alan Ürünler
0.40 Karat Pırlanta Blue Topaz Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
0.40 Karat Pırlanta Blue Topaz Kolye
28.104 TL

Tükendi

Gelince Haber Ver
0.80 Karat Pırlanta Blue Topaz Küpe - Lizay Pırlanta - Glow
0.80 Karat Pırlanta Blue Topaz Küpe
31.277 TL

Tükendi

Gelince Haber Ver
0.45 Karat Pırlanta Blue Topaz Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
0.45 Karat Pırlanta Blue Topaz Yüzük
32.338 TL

Tükendi

Gelince Haber Ver
{{ langRegex(p.dropdown.secenek, p.lang) }} {{ p.varsayilan ? langRegex(p.varsayilan, p.lang) : 'Seçiniz' }}
Seçimi iptal et {{ langRegex(imagebox.secenek, p.lang) }}
Resmi büyütmek için tıklayın
Ürün Adı & Fiyatı
Adet
Toplam Fiyat
{{ product.secenek }}
{{ vat(product.fiyat, product.vat) }} {{ product.currency }}
Ekle
{{ vat((product.fiyat * product.count), product.vat) }} {{ product.currency }}
{{ langRegex(p.baslik, p.lang) }} ({{ langRegex(p.fiyatAciklama, p.lang) }})
Resmi büyütmek için tıklayın

1.65 Karat Pırlanta Blue Topaz Set (568)

TL x 3 Taksit
Set Fiyatı :
TL
SET İNDİRİMİ %10
0,00 TL
Bunları da İnceleyebilirsiniz
0.84 Karat Pırlanta Trend Set
0.84 Karat Pırlanta Trend Set
147.240 TL
Sepette %10 İndirim 132.516 TL
Sepete Ekle
44.172TL x 3 Taksit
7.49 Karat Pırlanta Trend Set
7.49 Karat Pırlanta Trend Set
628.597 TL
Sepette %10 İndirim 565.738 TL
Sepete Ekle
188.579TL x 3 Taksit
1.58 Karat Pırlanta Baget Çiçek Set
1.58 Karat Pırlanta Baget Çiçek Set
198.672 TL
Sepette %10 İndirim 178.805 TL
Sepete Ekle
59.602TL x 3 Taksit
0.18 Karat Pırlanta Efektli Baget
0.18 Karat Pırlanta Efektli Baget
59.616 TL
Sepette %10 İndirim 53.654 TL
Sepete Ekle
17.885TL x 3 Taksit
Altın Tektaş Set
Altın Tektaş Set
44.472 TL
Sepette %10 İndirim 40.025 TL
Sepete Ekle
13.342TL x 3 Taksit
0.28 Karat Pırlanta Baget Damla Set
0.28 Karat Pırlanta Baget Damla Set
69.552 TL
Sepette %10 İndirim 62.597 TL
Sepete Ekle
20.866TL x 3 Taksit
Altın Baget Set
Altın Baget Set
41.208 TL
Sepette %10 İndirim 37.087 TL
Sepete Ekle
12.362TL x 3 Taksit
Altın Çoklu Baget Set
Altın Çoklu Baget Set
225.352 TL
Sepette %10 İndirim 202.817 TL
Sepete Ekle
67.606TL x 3 Taksit
Altın Tektaş Set
Altın Tektaş Set
47.464 TL
Sepette %10 İndirim 42.718 TL
Sepete Ekle
14.239TL x 3 Taksit
2.56 Karat Pırlanta Blue Topaz Kalp Set
2.56 Karat Pırlanta Blue Topaz Kalp Set
99.936 TL
Sepette %10 İndirim 89.942 TL
Sepete Ekle
29.981TL x 3 Taksit
T-Soft Premium