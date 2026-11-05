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Sette Yer Alan Ürünler
0.12 Karat Pırlanta Kare Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.12 Karat Pırlanta Kare Kolye
39.917 TL

Tükendi

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0.24 Karat Pırlanta Kare Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
0.24 Karat Pırlanta Kare Küpe
46.296 TL

Tükendi

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0.12 Karat Pırlanta Kare Bileklik - Lizay Pırlanta - Glam
0.12 Karat Pırlanta Kare Bileklik
35.731 TL

Tükendi

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0.48 Karat Pırlanta Kare Set (600)

TL x 3 Taksit
Set Fiyatı :
TL
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