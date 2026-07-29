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Sette Yer Alan Ürünler
Altın Tektaş Kolye - Lizay Pırlanta - Timeless
Altın Tektaş Kolye
15.300 TL
15.300 TL

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Altın Tektaş Küpe - Lizay Pırlanta - Timeless
Altın Tektaş Küpe
17.136 TL
17.136 TL

Tükendi

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Altın Tektaş Yüzük - Lizay Pırlanta - Timeless
Altın Tektaş Yüzük
15.028 TL
15.028 TL

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Altın Tektaş Set (561)

TL x 3 Taksit
Set Fiyatı :
TL
SET İNDİRİMİ %10
0,00 TL
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1.12 Karat Pırlanta Yılan Set
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Sepette %10 İndirim 301.363 TL
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2.82 Karat Pırlanta Morganit Set
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146.731 TL
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0.61 Karat Pırlanta Baget Set
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99.936 TL
Sepette %10 İndirim 89.942 TL
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29.981TL x 3 Taksit
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1.83 Karat Pırlanta Oval Set
228.888 TL
Sepette %10 İndirim 205.999 TL
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14.64 Pırlanta Aurora Set
1.564.056 TL
Sepette %10 İndirim 1.407.650 TL
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469.217TL x 3 Taksit
0.64 Karat Pırlanta Çiçek Trend Set
0.64 Karat Pırlanta Çiçek Trend Set
79.560 TL
Sepette %10 İndirim 71.604 TL
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23.868TL x 3 Taksit
2.83 Karat Pırlanta Baget Set
2.83 Karat Pırlanta Baget Set
359.784 TL
Sepette %10 İndirim 323.806 TL
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107.935TL x 3 Taksit
2.21 Karat Pırlanta İki Renkli Set
2.21 Karat Pırlanta İki Renkli Set
261.072 TL
Sepette %10 İndirim 234.965 TL
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78.322TL x 3 Taksit
Altın Su Yolu Set
Altın Su Yolu Set
143.208 TL
Sepette %10 İndirim 128.887 TL
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42.962TL x 3 Taksit
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